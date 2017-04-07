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Mousesports подписала новый состав по Dota 2

Кладбище перспективных составов, или действительно шаг вперед?

  • 07.04.2017 19:26
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Mousesports подписала новый состав по Dota 2

Бывшие игроки Ad Finem будут выступать за организацию mousesports. Об этом стало известно из анонса на официальном сайте команды. mousesports не имела состава по Dota 2 с июля 2015 года. Бывший состав  Ad Finem перешёл в  mousesports без изменений. Игроки находятся в Германии на буткемпе перед The Kiev Major 2017.

Ранее  Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что они покинули организацию из-за того, что у игроков «выросли амбиции и они захотели лучших условий». Одним из вариантов новой организации был ФК «Панатинаикос». Греческий состав выступал за Ad Finem c декабря 2015 года. Коллектив занял второе место на The Boston Major 2016, 5-6 на Northern Arena BEAT Invitational, 7-8 на The Summit 5 и WePlay Dota2 League Season 3. Организацию, за которую ранее выступали игроки, 22 марта приобрела PENTA Sports. 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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