Na`Vi сыграют с Fnatic в четвертьфинале SL i-League StarSeries

Групповой этап SL i-League StarSeries подошел к концу. Сейчас в прямом эфире произошла жеребьевка в ходе которой определился посев плей-офф стадии чемпионата.
Расписание игр:
- G2 vs FaZe Clan - 10:00
- North vs HR - 13:00
- Na`Vi vs Fnatic - 16:00
- CLG vs Astralis - 19:00
*все времена матчей по Киевскому времени
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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