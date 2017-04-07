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Na`Vi сыграют с Fnatic в четвертьфинале SL i-League StarSeries

Окончательный посев команд в плей-офф на StarLadder

  • 07.04.2017 23:12
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Метки
Na`Vi сыграют с Fnatic в четвертьфинале SL i-League StarSeries

Групповой этап SL i-League StarSeries подошел к концу. Сейчас в прямом эфире произошла жеребьевка в ходе которой определился посев плей-офф стадии чемпионата.

Расписание игр:

  • G2 vs FaZe Clan - 10:00
  • North vs HR - 13:00
  • Na`Vi vs Fnatic - 16:00
  • CLG vs Astralis - 19:00

*все времена матчей по Киевскому времени

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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