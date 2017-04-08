SL i-League StarSeries. FaZe выбили G2

Утро первого дня плей-офф стадии SL i-League StarSeries Season 3 открыл матч между коллективами G2 и FaZe Clan. Встреча проходила в формате до двух побед. Проигравший покидал турнир.
Первой картой выбрали Inferno на которой сильнее оказался европейский микс 16:7 . Разозленные французы взяли реванш на Nuke со счетом 16:11. Итоговой картой противостояния стала Train. Первая половина третьей карты прошла относительно без перевеса одной из сторон, но когда FaZe сели за CT дела у них пошли намного лучше. Камбэк в конце от G2 захлебнулся на 10 карте, а победа досталась FaZe Clan.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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