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SL i-League StarSeries. FaZe выбили G2

Приобретение NiKo дало свое плоды

  • 08.04.2017 14:12
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SL i-League StarSeries. FaZe выбили G2

Утро первого дня плей-офф стадии SL i-League StarSeries Season 3 открыл матч между коллективами G2 и FaZe Clan. Встреча проходила в формате до двух побед. Проигравший покидал турнир.

Первой картой выбрали Inferno на которой сильнее оказался европейский микс 16:7 . Разозленные французы взяли реванш на Nuke со счетом 16:11. Итоговой картой противостояния стала Train. Первая половина третьей карты прошла относительно без перевеса одной из сторон, но когда FaZe сели за CT дела у них пошли намного лучше. Камбэк в конце от G2 захлебнулся на 10 карте, а победа досталась FaZe Clan.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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