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SL i-League StarSeries. Natus Vincere пробиваются в полуфинал

Рожденные побеждать продолжают ломать статистику против давнего шведского соперника

  • 08.04.2017 22:00
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SL i-League StarSeries. Natus Vincere пробиваются в полуфинал

В очередном матче четвертьфинала SL i-League StarSeries Season 3 встретились команды Natus Vincere и их давние соперники на просцене - fnatic. Несмотря на победу шведов на второй карте, остальные две ушли в копилку «Рожденных Побеждать». К сожалению фанатов шведского коллектива, именно украинский коллектив проходит в полуфинал.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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