SL i-League StarSeries. Natus Vincere пробиваются в полуфинал

В очередном матче четвертьфинала SL i-League StarSeries Season 3 встретились команды Natus Vincere и их давние соперники на просцене - fnatic. Несмотря на победу шведов на второй карте, остальные две ушли в копилку «Рожденных Побеждать». К сожалению фанатов шведского коллектива, именно украинский коллектив проходит в полуфинал.