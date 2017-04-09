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ФОТОРЕПОРТАЖ. Атмосфера SL i-League StarSeries Season 3

Почувствуйте атмосферу плей-офф стадии StarLadder`а вместе со Sport.ua

  • 09.04.2017 00:30
  • 55 просмотров
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Метки
ФОТОРЕПОРТАЖ. Атмосфера SL i-League StarSeries Season 3

Насоящие фанаті Natus Vincere и не только

Один из решающих раундов....

....... и его результат.

Англоязычные комментаторы

Когда любимая команда побеждает в экономическом раунде.

- Видишь свет в конце тунеля? - Нет, только комментаторов SLTV.

Киберспорт: из интернет-кафе во Дворец культуры Украина.

-Эй, а можна и нам автограф?

Даже фанаты HellRaisers болеют за Natus Vincere.......если они не играют против HellRaisers.

Самый преданный фанат Рожденных Побеждать найден?

Кубок победителя - главный приз SL i-League Season 3

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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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