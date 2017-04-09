ФОТОРЕПОРТАЖ. Атмосфера SL i-League StarSeries Season 3

Насоящие фанаті Natus Vincere и не только
Один из решающих раундов....
....... и его результат.
Англоязычные комментаторы
Когда любимая команда побеждает в экономическом раунде.
- Видишь свет в конце тунеля? - Нет, только комментаторов SLTV.
Киберспорт: из интернет-кафе во Дворец культуры Украина.
-Эй, а можна и нам автограф?
Даже фанаты HellRaisers болеют за Natus Vincere.......если они не играют против HellRaisers.
Самый преданный фанат Рожденных Побеждать найден?
Кубок победителя - главный приз SL i-League Season 3
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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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