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SL i-League StarSeries:Natus Vincere сыграют в полуфинале с Astralis

Принципиальные матчи этого воскресенья и многое другое в материале

  • 09.04.2017 00:56
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SL i-League StarSeries:Natus Vincere сыграют в полуфинале с Astralis

Первый игровой день плей-офф стадии SL i-League StarSeries Season 3 подошел к концу. По итогам этой субботы в полуфинал вышли, как вполне ожидаемые команды, так и  «темные лошадки». В качестве последних сегодня послужили парни из HellRaisers, а вот чуда в матче CLG и Astralis не свершилось и встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу датчан.

В это воскресенье пройдет всего 3 матча, два из которых будут полуфинальными. Финальный же поединок состоится сразу после первых двух стычек. Из-за первоначального посева завтра зрителей уже точно ожидает два жарких противостояния: FaZe Clan против HellRaisers и Astralis против Natus Vincere. Смогут ли HR`ы опять превзойти себя, а Na`Vi доказать, что и первое место HLTV им по зубам, узнаем уже завтра.

Расписание завтрашних игр:

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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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