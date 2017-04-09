Портал sport.ua взял интервью у игрока Fnatic - Деннис Эдмена, сразу после их выхода в плеф-офф SL i-League StarSeries S3, после победы над Virtus.Pro
Интервьювер, он же автор этой новости, очень просит извенения за его английский. Я очень расспереживался и даже забыл как по-английски будет называтся Польша. Постараюсь исправится в следующих материалах, которые также скоро будут на сайте.
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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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