SL i-League StarSeries. FaZe - первый финалист

В первом полуфинале SL i-League StarSeries S3 встретились коллективы HellRaisers и FaZe Clan. Встреча происходила в формате до двух побед. Несмотря на пик Восставших из Ада карты Mirage, они проиграли её со счетом 13:16. Вторую часть встречи провели на вражеском Train, который несмотря на невероятный камбэк за защиту все равно проиграли 14:16.

По итогам встречи FaZe проходят в грандфинал чемпионата, где встретятся с победителем пары Natus Vincere и Astralis.