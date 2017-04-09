Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

SL i-League StarSeries. FaZe - первый финалист

Восставшие из Ада возвращаются к себе домой

  • 09.04.2017 14:50
  • 107 просмотров
  • 0 комментария
Метки
SL i-League StarSeries. FaZe - первый финалист

В первом полуфинале SL i-League StarSeries S3 встретились коллективы HellRaisers и FaZe Clan. Встреча происходила в формате до двух побед. Несмотря на пик Восставших из Ада карты Mirage, они проиграли её со счетом 13:16. Вторую часть встречи провели на вражеском Train, который несмотря на невероятный камбэк за защиту все равно проиграли 14:16. 

По итогам встречи FaZe проходят в грандфинал чемпионата, где встретятся с победителем пары Natus Vincere и Astralis.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.