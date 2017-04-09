SL i-League StarSeries. FaZe - первый финалист

В первом полуфинале SL i-League StarSeries S3 встретились коллективы HellRaisers и FaZe Clan. Встреча происходила в формате до двух побед. Несмотря на пик Восставших из Ада карты Mirage, они проиграли её со счетом 13:16. Вторую часть встречи провели на вражеском Train, который несмотря на невероятный камбэк за защиту все равно проиграли 14:16.
По итогам встречи FaZe проходят в грандфинал чемпионата, где встретятся с победителем пары Natus Vincere и Astralis.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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