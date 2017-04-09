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SL i-League StarSeries. Natus Vincere покидают турнир

Очередной гранд-финал для Astralis за последние 3 месяца

  • 09.04.2017 18:31
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SL i-League StarSeries. Natus Vincere покидают турнир

Во втором полуфинале чемпионата SL i-League StarSeries Season 3 встретились команды Astralis и любимцы нашей публики - Natus Vincere. Уже во время пика карт, аналитики отмечали странность в выборе Рожденных Побеждать, первой картой они выбрали OverPass. 

Собственно именно эта карта и стала камнем предкновения для нашей команды. Разгромный счет 8:16 очень точно характеризует то, что происходило на карте. На второй части матча поле боя выбирали Astralis. Карта Nuke всегда была "ахиллесовой пятой" Na`Vi, и действующие чемпионы мира по версии ELEAGUE и Katowice без проблем победили рожденных побеждать, даже несмотря на небольшой камбэк со стороны последних - 16:10.

После игры датчане пошли готовится к финалу, а игроки Natus Vincere вышли к своим фанатам для фотографии и автографов. После всё подразделение Na`Vi по CS:GO вышло на сцену для поклона.

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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