Игрок команды HellRaisers по Couner-Strike, Владислав «bondik» Нечипорчук вместе с командой занял третье место на прошедшем в Киеве SL i-League StarSeries S3, где «Восставшие из Ада» выбили в четвертьфинале датский коллектив North. Сразу после громкой победы стрелок коллектива дал интервью нашему порталу, поделился своими эмоциями и рассказал о себе.
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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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