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HellRaisers.bondik:«Мы стали больше чем командой»

Интервью c полуфиналистом SL i-League StarSeries S3 после победы над North

  • 10.04.2017 20:03
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HellRaisers.bondik:«Мы стали больше чем командой»

Игрок команды HellRaisers по Couner-Strike, Владислав «bondik» Нечипорчук вместе с командой занял третье место на прошедшем в Киеве SL i-League StarSeries S3, где «Восставшие из Ада» выбили в четвертьфинале датский коллектив North. Сразу после громкой победы стрелок коллектива дал интервью нашему порталу, поделился своими эмоциями и рассказал о себе. 

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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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