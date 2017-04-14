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Digital Chaos осталась без состава по Dota 2

Состава по Dota 2 нет, да здравствует новый состав по Dota 2!

  • 14.04.2017 11:44
  • 106 просмотров
  • 2 комментария
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Digital Chaos осталась без состава по Dota 2

Что-то не так в последнее время с организацией Digital Chaos. Сначала уход идейного вдохновителя и сооснователя SuNsFun`a с поста генерального директора. Теперь же весь текущий состав по Dota 2 покидает свое бывшее пристанище и на The Kiev Major выступит под совершенно другим именем - Thunderbirds

Заявление капитана команды Расмуса Филипсена:

Перевод: «Saksa, Resolt1on, w33, Moonmeander и я пришли к решению покинуть DC и играть на Kiev Major как независимый состав. Мы благодарны DC за всё, что они сделали для нас и гордимся тем, чего добились вместе с ними. На Мажоре наш состав выступи под названием “Thunderbirds”. Так же мы примем участие в The Summit 7, который пройдет в мае. Желаем организации DC и их новой команде (бывшим Onyx) всего наилучшего». перевеод группы ВК - Студии Аналитики

Очевидным из слов капитана становится одно - DC не останется без состава в дисциплине. Digital Chaos примет в свои ряды быdших Team Onyx. Официальных заявлений от самой организации не поступало.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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Комментарии
    Sadixson
      Sadixson, 14.04.2017 12:39
    0
    заголовок: "igital Chaos осталась без состава по Dota 2"
    текст: "C не останется без состава в дисциплине. Digital Chaos примет в свои ряды быdших Team Onyx."

    кстати организация подтвердила ониксов уже.
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    t.bortnik.sport.ua
      t.bortnik.sport.ua, 14.04.2017 12:49
    0
    Sadixson, 14.04.2017 12:39
    заголовок: "igital Chaos осталась без состава по Dota 2"
    текст: "C не останется без состава в дисциплине. Digital Chaos примет в свои ряды быdших Team Onyx."кстати организация подтвердила ониксов уже.
    ой ЭТО ВСЕ ПРИДИРКИ! лол, ну а так по делу, я видел, но уже не стал как то переоформлять
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