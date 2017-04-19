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«Спартак» открывает киберспортивное подразделение

Еще один российский клуб интегрируется в новое поколение соревновательных игр

  • 19.04.2017 18:22
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«Спартак» открывает киберспортивное подразделение

Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» объявило об открытии составов в трёх киберспортивных дисциплинах. Клуб будет работать с Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и League of Legends

Общество «Спартак» было основано 19 апреля 1935 года. В него входят хоккейный, баскетбольный и другие спортивные клубы. Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» не имеет непосредственного отношения к футбольному клубу «Спартак», который в сентябре 2016 года подписал игрока в FIFA 17 Сергея «KEFIR» Никифорова.

Комментарий председателя МФСО «Спартак» им Н.П.Старостина, Анны Алёшиной:

«Мы рады объявить о том, что в дружную спартаковскую семью вливается новый вид спорта. Уверены, что киберспортсмены будут достойно защищать красно-белые цвета, чтить историю и победные традиции Спартака».

И уже сегодня клуб обзавелся своим составом по Counter-Strike:

После расформирования RoX, в ноябре 2016 года Анатолий «liTTle» Яшин, Павел «AERO» Сурмач и Артем «Art» Шевченко решили возродить имя RuSh3D, играя без какой-либо поддержки в течение четырех месяцев. В этот период самым большим достижением команды стала победа на Hellcase Cup # 1

Команда выступит в первый раз за Спартак в четверг, против PENTA, в первом раунде Headshot Cup, за призовой фонд 2500 долларов.

Состав Spartak:

  1. Анатолий «little» Яшин
  2. Павел «AERO» Сурмах
  3. Артем «Art» Шевченко
  4. Дмитрий «Facecrack» Алексеев
  5. Антон «kibaken» Колесников

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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