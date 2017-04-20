SoNNeiKo возвращается в Natus Vincere

Роман «rmN-» Палей покинул состав Natus Vincere. Вместо него на саппорте будет играть Акбар «SoNNeikO» Бутаев, который выступал за Na`Vi до ноября 2016 года. Об этом стало известно из официального сайта Natus Vincere. Такой поворот событий вызван последними результататами «рожденных побеждать».

Сам Акбар успел поиграть с осени за другой коллектив – Vega Squadron, но ощутимых результатов его команда не показала.

Игорь «caff» Сидоренко — менеджер команды по Dota 2:

«Каждый человек переживает на своем пути взлеты и падения — благодаря этому мы получаем бесценный опыт, опираясь на который крутим дальше колесо жизни. Я искренне благодарю Романа за вклад, который он внес в команду, и желаю удачи на его пути. Надеюсь, в дальнейшем он сможет в полной мере реализовать опыт, полученный в Na`Vi. Не сомневаюсь, что впереди его ждет взлет. Также я рад возвращению Акбара. Уверен, что благодаря его высокому игровому мастерству мы сможем вновь добыть долгожданные победы».

Акбар «SoNNeikO» Бутаев:

«Благодарю ребят и организацию за оказанное доверие. Рад вернуться. Уверен, что вместе мы добьемся успеха!»