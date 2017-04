Empire.KingR: «Наша цель- попасть на The International»

В начале апреля прошел крупный чемпионат по Dota 2 - DAC 2017. Единственной командой, которая представляла регион СНГ на этом турнире был коллектив Team Empire. Специально для наших читателей, редакция sport.ua пообщалась с саппортом Империи - Ринатом «KingR» Абдуллиным. Игрок рассказал о планах команды, поделился тем, как проходит тренировки команды и как прошел чемпионат в Китае.

Как оцениваешь выступление команды на DAC?

Выступление в принципе удовлетворительное, до турнира не было каких-то очень больших ожиданий, но по итогу все были очень расстроены этим результатом. Мы могли выиграть обе бо-3 в плей-офф. Против IG в третьей карте взяли не своих героев, возможно замени мы хотя бы Necrofos на другого героя, то все сложилось бы совсем иначе, но получилось, как получилось. Против IG.V мы просто закинули вторую и третью карту, т.к. должны были выиграть обе этих карты, вели в обоих играх, но допустили серьезные ошибки и по итогу проиграли.

s4 на DAC сказал, что у Team Empire очень своеобразная игра саппортов. У вас нет четко выраженной, фармящей «четверки» как это принято у других коллективов. Это связано со стилем игры, или все-таки какая-то недоработка?

Ну это же наша фишка J! Сейчас возможно немного изменим наш игровой стиль в этом плане.

Из всех игр на DAC, в которых вы победили, какая была самая сложная(или против кого)? Были ли у вас стратегии которые вы так и не задействовали?

Самая сложная наверное была последняя игра в группе против Wings Gaming. В этой игре очень многое решалось, лично я нервничал после того как мы проиграли первую карту, но мы смогли выиграть вторую и перевернуть! По поводу незадействованных стратегий не скажу, вдруг еще понадобятся.

Многие отмечают, что fn очень вырос личностно и стал более товарищеским. Что ты можешь об этом сказать, удобно ли тебе с ним играть? Касательно Chappie: Lil сказал, что он хороший, но ненадежный. Как можешь прокомментировать?

Раньше не был особо знаком с Ростиком в плане общения, но как он пришел к нам с ним стало гораздо приятнее общаться с течением времени, может он притирался к коллективу, а возможно апгрейднулся в человеческом плане. Для Вовы это был первый LAN, он естественно немного нервничал, возможно от этого были какие-то ошибки, но сейчас, лично я в нем уверен.

Кто у вас внтуриигровой лидер? Человек отвечающий за координацию и прочее. Или все вместе?

По поводу ингейм лидера. Не уверен, что у нас есть прямо-таки выраженный ингейм лидер, каждый в какой-то момент берет на себя инициативу и делает какие-то колы(сообщения – прим. ред.) по игре. Так что я бы сказал что все вместе.

Свои прогнозы касательно The Kiev Major. Кого поставил в компендиуме? Что можешь сказать по подготовке Virtus.Pro? Что думаешь по поводу швейцарской системы в группах?

В компендиуме никого еще не ставил, но в топ-3 поставил наверное IG, OG, Liquid. Трудно до турнира называть фаворитов, большие шансы на победу есть у 6-7 коллективов. По подготовке Virtus.Pro трудно что-либо сказать, мы с ними не играли кв(Clan Wars – тренировочные игры, прим.ред.) , но мне кажется они там неплохо себя покажут. Я, честно говоря, не знаком с этой системой, так что ничего не скажу.

Какой герой сейчас наиболее надоедливый и что бы ты с ним сделал?

Для меня как для суппорта все герои с невидимостью надоедливые, но делать с этим вряд ли что либо будут делать .

Недавно менеджер CyberAnji написал, что «Империя=Спартак». Они недавно обзавелись своей организацией. Вы «переезжаете», или это просто намек на схожесть эмблем?

Я пока что не очень в курсе ситуации со «спартаком», поэтому не могу дать ответ, но прописку менять не собираемся.

Какие цели-минимум ставит перед собой коллектив в этом году? С кем бы хотел сыграть в финале TI7?

Цель минимум попасть на The International. В финале с Na`Vi, конечно!

Расскажи немного о том, как проходит тренировочный день у вашей команды, как вы отдыхаете. Чем ты занимаешся лично в свободное время?

Тренировочный день - это пабы до квшек, сами квшки и разбор их разбор. Отдыхает каждый по своему. Я в свободное время начал ходить в зал недавно, прихожу в форму к лету! Свободного времени немного.

Шутаут фанатам, спонсорам, зрителям и читателям sport.ua

SHOUTOUT TO ALL FANS, OUR SPONSORS, ZRITELS AND CHITATELS!