The Kiev Major. Известно расписание и посев команд

PGL eSports, организатор The Kiev Major анонсировали расположение команд в группах и расписание всего группового этапа. Напомним, что старт трансляций намечен на 24 апреля, а плей-офф стартует уже через 3 дня - 27 апреля. За это время будет сыграно более 35 матчей в формате Швейцарской системы.

Изначальный посев команд:

Расписание группового этапа:

Детали, касающееся формата проведения можно узнать на сайте The Kiev Major.