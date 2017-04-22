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The Kiev Major. Известно расписание и посев команд

В сети появилась первая информация касательно группового этапа The Kiev Major

  • 22.04.2017 17:55
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The Kiev Major. Известно расписание и посев команд

PGL eSports, организатор The Kiev Major анонсировали расположение команд в группах и расписание всего группового этапа. Напомним, что старт трансляций намечен на 24 апреля, а плей-офф стартует уже через 3 дня - 27 апреля. За это время будет сыграно более 35 матчей в формате Швейцарской системы.

Изначальный посев команд:

Расписание группового этапа:

Детали, касающееся формата проведения можно узнать на сайте The Kiev Major.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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