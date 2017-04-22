The Kiev Major. Известно расписание и посев команд

PGL eSports, организатор The Kiev Major анонсировали расположение команд в группах и расписание всего группового этапа. Напомним, что старт трансляций намечен на 24 апреля, а плей-офф стартует уже через 3 дня - 27 апреля. За это время будет сыграно более 35 матчей в формате Швейцарской системы.
Изначальный посев команд:
Расписание группового этапа:
Детали, касающееся формата проведения можно узнать на сайте The Kiev Major.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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