Президент МОК: «Не уверены в том, что киберспорт – настоящий спорт»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поставил под сомнение возможность включения киберспорта в олимпийскую программу.



«Мы не уверены на сто процентов в том, что киберспорт - настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях, чтобы считать его спортом», - сказал Бах.



«Мне кажется, что некоторых из этих игр противоречат всем нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим отсутствие организации и высокую вовлеченность молодежи. Подумаем, что с этим можно сделать», - добавил европейский чиновник.