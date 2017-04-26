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Президент МОК: «Не уверены в том, что киберспорт – настоящий спорт»

Томас Бах считает, что многие игры противоречат основополагающим олимпийским правилам

  • 26.04.2017 14:00
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  • 1 комментария
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alchetron.com. Томас Бах
© alchetron.com. Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поставил под сомнение возможность включения киберспорта в олимпийскую программу.

«Мы не уверены на сто процентов в том, что киберспорт - настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях, чтобы считать его спортом», - сказал Бах.

«Мне кажется, что некоторых из этих игр противоречат всем нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим отсутствие организации и высокую вовлеченность молодежи. Подумаем, что с этим можно сделать», - добавил европейский чиновник.

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Комментарии
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 26.04.2017 14:08
    0
    Блин, что я зря в Андромеду, каждый день тренируюсь. Турник забросил даже.
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