Конкурс! Подписывайся на sport.ua!
Ты любишь быть в курсе всех спортивных событий страны и мира, от чемпионата мира по футболу до крупнейших турниров киберспорта? Не пропускаешь ни одной трансляции, или новости? Теперь за это ты можешь получить специальный подарок от нашего партнера - известной компании Logitech: геймерскую мышь Logitech G102 Prodigy.
Этот игровой девайс является лучшим в своей серии. Отличное сочетание новейших технологий и классического дизайна дают возможность G102 Prodigy работать в 8 раз быстрее других своих конкурентов. И это все не говоря уже об улучшенном механизме кнопок, которых на мышке целых шесть! Также вы сами сможете моментально изменить чувствительность и цвет подсветки. Лучший выбор настоящего игрока!
Условия конкурса:
1. Быть подписанным на нашу группу ВК - https://vk.com/sportua
2. Поделись вот этой записью – и не удаляй до окончания конкурса
3. Поставить свой жирный лайк!
Конкурс заканчивается уже в это воскресение 10 мая в 12:00 по Киевскому времени. В этот же день с помощью симулятора случайного выбора будет определён победитель! Доставка подарка возможна по всей территории СНГ.
Делись этой записью, следи за новостями от Sport.ua и получайте отличные призы от Logitech!
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.