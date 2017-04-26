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Конкурс! Подписывайся на sport.ua!

Для наших дорогих читателей мы проводим розыгрыш подарка от logitech!

  • 26.04.2017 17:36
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Конкурс! Подписывайся на sport.ua!

Конкурс! Подписывайся на sport.ua!

Ты любишь быть в курсе всех спортивных событий страны и мира, от чемпионата мира по футболу до крупнейших турниров киберспорта? Не пропускаешь ни одной трансляции, или новости? Теперь за это ты можешь получить специальный подарок от нашего партнера - известной компании Logitech: геймерскую мышь Logitech G102 Prodigy.

Этот игровой девайс является лучшим в своей серии. Отличное сочетание новейших технологий и классического дизайна дают возможность G102 Prodigy работать в 8 раз быстрее других своих конкурентов.  И это все не говоря уже об улучшенном механизме кнопок, которых на мышке целых шесть! Также вы сами сможете моментально изменить чувствительность и цвет подсветки. Лучший выбор настоящего игрока!

Условия конкурса:

1. Быть подписанным на нашу группу ВК - https://vk.com/sportua

2. Поделись вот этой записью – и не удаляй до окончания конкурса

3. Поставить свой жирный лайк!

Конкурс заканчивается уже в это воскресение 10 мая в 12:00 по Киевскому времени. В этот же день с помощью симулятора случайного выбора будет определён победитель! Доставка подарка возможна по всей территории СНГ.

Делись этой записью, следи за новостями от Sport.ua и получайте отличные призы от Logitech!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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