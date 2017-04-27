Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

The Kiev Major: Расписание плей-офф и прямая трансляция. LIVE

16 сильнейших команд мира по Dota 2 сразатся за первенство в столице Украины

  • 27.04.2017 08:42
  • 153 просмотров
  • 0 комментария
Метки
The Kiev Major: Расписание плей-офф и прямая трансляция. LIVE

Прямо сегодня стартует плей-офф стадия самого крупного чемпионата этой весны по Dota 2 - The Kiev Major. Лучшие команды с разных уголков мира столкнутся в противостоянии за главный приз сезона - Mystic Staff и призовой фонд в 3 000 000 долларов! Каждый день до конца недели, начиная с 10 утра команды будут сражатся за выживание и любовь миллионов фанатов.

Если же вы не можете посетить турнир лично, у вас всегда есть возможность насладится матчами любимых команд со sport.ua:

Расписание первого игрового дня The Kiev Major:

Турнирная сетка плей-офф чемпионата:

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.