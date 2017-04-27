Прямо сегодня стартует плей-офф стадия самого крупного чемпионата этой весны по Dota 2 - The Kiev Major. Лучшие команды с разных уголков мира столкнутся в противостоянии за главный приз сезона - Mystic Staff и призовой фонд в 3 000 000 долларов! Каждый день до конца недели, начиная с 10 утра команды будут сражатся за выживание и любовь миллионов фанатов.
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Расписание первого игрового дня The Kiev Major:
Турнирная сетка плей-офф чемпионата:
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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