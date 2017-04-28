Канал Daily Trading Tips, занимающийся поиском различных пасхалок и секретов в компьютерных играх, прошерстил FIFA 17 и обнаружил интересный факт. Уровень детализации и проработки достиг такого уровня, что, например, в тоннеле стадиона «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн» даже прорисовано электротехническое помещение.
Источник — Евроспорт
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