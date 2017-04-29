The Kiev Major: SG eSport сенсационно выбивают Team Secret

Концовка второго дня The Kiev Major не предвещала ничего сверхъестественного. Зрители расходились, а комментаторы и аналитики радовались, что скоро уедут домой, потому, что в легкой победе Team Secret над SG e-Sports не сомневался никто. Как же все они ошибались.
После безапелляционного поражения на первой карте, бразильцы собрались и на следующих двух картах просто снесли европейский коллектив, подарив зрителям одну из самых ярких серий на профессиональной сцене Dota 2 за последние годы. Puppey едет домой, а регион Южной Америки встает с колен!
Результаты первой карты:
Результаты второй карты:
Результаты третьей карты:
Турнирная сетка после второго игрового дня:
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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