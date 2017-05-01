OG - Чемпионы The Kiev Major

Зря вы гоните на Кварцяного. Он хороший тренер и много хороших футболистов воспитал! Хочет чтобы ...

Гнать его с футбола надо

Тренер,-просто свинья.Я не знаю кому он может нравится

кварцяный прав! сложно вам обьяснить но он к сожалению прав.. про этих котят..

Не трусов а трусов,с ударением на сов