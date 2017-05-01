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OG - Чемпионы The Kiev Major

OG победили в финале Virtus.Pro и совершили четвертую победу на major-турнирах

  • 01.05.2017 00:18
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OG - Чемпионы The Kiev Major
В грандфинале The Kiev Major, европейский коллектив OG обыграл Virtus.Pro в тяжелейшем противостоянии на всех пяти картах и забирает домой уже четвертый трофей major-турниров. Этот финал безусловно запомнится, как самый яркий финал такого масштабного чемпионата за фактически последние 4 года.Virtus.Pro своей игрой раз и навсегда доказали - в нашем регионе есть команды достойные быть в числе лучших и представлять СНГ на The International по прямому приглашению.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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