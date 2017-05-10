Драма в киберспорте: Письмо с жалобой в Valve

На популярном форуме reddit появилось анонимное письмо адресованное Valve с требованием провести расследование относительно своего партнера по мейджор турнирам, PGL eSports. Согласно письму, румынская организация не считается с русскоговорящими талантами и отдает предпочтение «кумовству» перед честной и конкуретной сделкой. Что из этого правда, а что нет - решать Вам. Полный текст письма приведен ниже:

Всем привет. Я являюсь одним из «талантов» русскоязычной студии освещения на крупных турнирах от Valve, и это мое открытое письмо им и PGL. Я не считаю необходимым представляться, так как большинство мнений и взглядов, описанных в этом письме, являются не моими личными, а коллективными. Главный посыл письма будет следующим: Valve, пожалуйста, примите меры и разберитесь с PGL. Теперь перейдем к конкретике. Считаю логичным разделить письмо на несколько блоков, которые будут посвящены каждому из «мейджоров». Так будет правильнее всего.

Манила Мейджор

В прошлом сезоне Valve активно тестировали разных подрядчиков, чтобы найти оптимального, с кем можно сотрудничать на постоянной основе, по всей видимости. Таким образом Франкфурт достался ESL, The Shanghai Major 2016 — PW, а Манила — PGL. Для PGL на тот момент это был первый турнир по «Доте», до этого они занимались проведением турниров в других дисциплинах, поэтому мы с ребятами были слегка обеспокоены. Во-первых, турнир проходит далеко на Востоке, во-вторых, организаторы могут не совсем понимать, что такое «Дота», чем она отличается от других дисциплин и какой продукт хочет увидеть зритель. Но наши сомнения были развеяны чуть ли не в первую минуту сотрудничества с ними.

Для начала нам сообщили, что билеты на самолет, которым мы будем добираться до места проведения, являются билетами бизнес-класса. Для нас это было настоящим подарком, потому что находиться по полдня в полете куда приятнее в бизнес-классе, нежели в экономе. Думаю, это понятно всем. Таким образом мы смогли с комфортом добраться до места проведения, нас поселили в лучший отель во всей Маниле, кормили, поили, устраивали тематические вечера, такие как Октоберфест (хотя решение достаточно спорное, потому что на Октоберфест пришел последний вечер перед плей-офф, но тем не менее), вечер американской кухни, китайской и т.д. и т.п. Сама организация турнира также прошла на высшем уровне, все мы были более чем довольны. Отсутствие задержек, длительных пауз, проблем в коммуникации между талантами и организаторами – все это сделало турнир незабываемым и самым лучшим из трех «мейджоров», которые прошли за сезон 15-16.

Описывать работу PGL на TI не вижу смысла, т.к. бОльшую часть работы выполняли Valve и MCW Events, а все силы PGL были сосредоточены именно на английской трансляции. И это устраивало всех. Как PGL, так Valve и нас. Казалось бы, весьма позитивное письмо получается, так? А вот и нет. Проблемы появились позже.

Бостон Мейджор

На сезон 16–17 Valve урезала бюджет на проведение «мейджоров». Соответственно, если в дебютном сезоне подрядчики получили карт-бланш и могли запрашивать те бюджеты, какие им хотелось, то сейчас они были фиксированными. Тем не менее этих денег было более чем достаточно, чтобы создать всем максимально комфортные условия, при этом и самим заработать. Не так много, как в прошлом сезоне, конечно, но тоже достойно.

Однако PGL решила заработать столько же, поэтому в ход пошла экономия. И вот здесь становится интересно. Во-первых, ни о каких бизнес-классах речи уже не шло, это было всем понятно и так. Но мы здесь не суперзвезды, чтобы жаловаться на такое. Хотя, конечно, познав все прелести и удобства бизнес-класса, пересаживаться обратно в эконом было не очень приятно. Но существовали проблемы и куда серьезнее.

В этом сезоне помимо урезания бюджета Valve также решила попробовать систему работы аналитиков из дома. По сути, такой эксперимент ни для кого не стал разочарованием. Многие аналитики говорили, мол, хорошо, что не нужно ехать через полмира, и лучше посидеть дома. Все же джетлаг и акклиматизация – дело сложное, и каждый переживает это по-разному. Однако с введением такой практики появилась необходимость в подрядчике-помощнике, который бы помог PGL создать студию аналитики для ру-стрима и организовать связь между комментаторами и аналитиками в Бостоне и в Москве\Киеве соответственно. Как многие из вас знают, очевидных вариантов было всего лишь два – довериться Starladder или RuHub в выполнении этой задачи. PGL приняли решение и сообщили, что проводится тендер на подрядчика-помощника. Были составлены заявки и отправлены на рассмотрение румынам. Я общался с сотрудниками RuHub в тот момент, и они немного переживали, так как организовать такое мероприятие очень хотелось, но они понимали, что глава PGL является хорошим другом главы Starladder. Поэтому опасения были, и они оказались не напрасными.

Спустя несколько недель после «рассмотрения» (почему в кавычках вы поймете чуть позже) PGL обращается к RuHub с письмом о том, что в качестве подрядчика они выбрали Starladder. В этот момент Valve определяет список комментаторов, аналитиков и ведущего, которые должны участвовать на ивенте. Список составлен, комментаторам высылаются приглашения.

Точнее, как высылаются, MCW Events, которые занимаются транспортировкой, заселением и прочим для комментаторов, обращаются к ним, чтобы те в свою очередь заполнили заявку, благодаря которой могут быть забронированы билеты на самолет, отель и т.д.

Персоналии, которые должны быть задействованы в студии аналитики, не получают ничего. Спустя несколько дней после выбора PGL в пользу Starladder сотрудник Starladder обращается к следующим ребятам: Артур «Goblak» Костенко, Александр «XBOCT» Дашкевич, Владимир «PGG» Аносов, Ярослав «NS» Кузнецов и Иван «Faker» Дёмкин, которых Valve решила пригласить для освещения турнира. Формулировка сообщения каждому разнится. Кому-то приходит сообщение в официальном стиле, кому-то в формате «Здарова, ты же из Киева, тебе ведь жилье не нужно?». Сказать, что люди были удивлены – не сказать ничего. Тот же Goblak, который не является сотрудником ни RuHub, ни Starladder, вообще может не знать о чем речь. Все поголовно отказались от участия. Через день в скайпе создается конференция с неким Сильвио, который является одним из главных (или самым главным, не знаю точно) людей в PGL.

В конференции все люди, которые отказались от участия, Сильвио и сотрудник Starladder. Сильвио представляется, говорит, что в качестве подрядчика выбраны Starladder, люди приглашены работать с 2 по 11 декабря. «Вопросы есть?» – последнее предложение этого сообщения. Звучит так, будто бы за людей уже все решили и выбора ни у кого нет. Едва ли так должно выглядеть официальное приглашение на турнир.

В течение следующего часа происходит то же самое, что и в первый раз – все аналитики и ведущий отказываются от участия. Сильвио пишет «Ок» и разговор заканчивается. Этим же вечером выясняется – Valve вообще не была в курсе, что проведен какой-то тендер и PGL выбрала Starladder. Впрочем, это не претензия в адрес Valve, она ведь отдала проведение турнира другим людям. Тем не менее начинается разбирательство, потому что никто не заинтересован в том, чтобы оставлять зрителя на официальной трансляции без аналитики.

Во время разговора RuHub узнает, что, оказывается, никакого тендера не было и подавно. Заявки отправлялись чисто условно, а PGL УЖЕ отдала организацию студии аналитики в момент, когда RuHub только отправила заявку, а Starladder даже ее не написала. Абсурдность ситуации зашкаливает. Решением Valve становится отдать проведение трансляции RuHub, PGL ничего не остается, кроме как согласиться. Зрители оказываются в выигрыше, т.к. помимо официально приглашенных аналитиков удается собрать полноценный состав студии аналитики в Москве.

Деньги, которые были выплачены неофициальным аналитикам, выделила RuHub. В общем и целом RuHub потратила достаточно крупную сумму из своего кармана, хотя изначально предполагалось, что средства на организацию ру-стрима должна выделить PGL. Но выделили они столько, что если бы ни копейки не было заплачено со стороны RuHub, то аналитики сидели бы на табуретках перед кофейным столиком, на котором бы стоял маленький советский телевизор для просмотра матчей.

Затрагивая тему денег, зарплаты, разумеется, PGL решила также урезать. По сравнению с Манилой, где все получили условные 1300 голды, на Бостоне зарплатой оказалось 1000 голды для всех, без какого-либо разделения. Причем о том, сколько заплатят, люди узнали только после проверки своей банковской карточки через месяц после турнира. То есть конкретного понимания зарплаты у PGL не предусмотрено. По крайней мере у ру-талантов. Англичане же всегда ведут диалог с организаторами лично и сами договариваются о зарплате. К примеру, самые топовые комментаторы и аналитики могут получить 4000 голды за турнир, таланты ниже классом 2–3, ведущий – 5–6 тысяч. В единичных случаях организаторам удается развести молодых и неопытных представителей на ту же сумму, что и у ру-сегмента. Вопрос зарплат с нашими представителями организаторы обсуждать не хотят, им не интересно.

Приходит время турнира. Из всего состава сотрудников освещения за деньги PGL туда едут 6 комментаторов ( Алексей «Lex» Филиппов не получает визу), порядка 3—4 сотрудников технического персонала — и все. Если раньше любой организатор выделял бюджет на одного контент-мейкера и оператора, то в этот раз было предложено везти их за свои деньги или не везти вообще. Неплохая идея. По приезде на турнир комментаторы и игроки начинают чувствовать экономию. Формулировка «работаешь\играешь в этот день — ешь» очень странная. И если условной организации Evil Geniuses в целом без разницы, будут ли платить за еду или нет, то для команд без организации и спонсоров это могло бы быть проблемой.

Благо, комментаторы работали каждый день, поэтому кушать они также могли всегда. Качество еды, правда, оставляло желать лучшего. Были еще мелкие косяки от организаторов, но они не были критичными и большинство уже вылетело из головы.

Киев Мейджор

Если вы думаете, что самое пикантное и интересное уже было мною написано, то вы ошибаетесь. Вполне вероятно, если бы турнир в Киеве прошел хорошо, то никакого письма и не было бы вовсе. Но в этот раз организаторы зашли еще дальше.

В конце марта людям начинают приходить приглашения на турнир. Появляется новая система. Помимо основных инвайтов составляется список запасных комментаторов и аналитиков – тех, кто будет приглашен на случай, если кто-либо из основы не сможет по тем или иным причинам приехать на турнир. У людей начинает возникать вопрос: а как Valve в принципе отбирает людей? Существует информация о том, что отбором людей на крупные турниры от Valve занимается некий «комитет», состоящий из определенного количества людей, которые оценивают качество и работу персоналий, и на основе своего мнения базируют список необходимых приглашений.

Появляется еще один вопрос: а кто отбирал этот «комитет» и на основе чего? Имена людей не разглашаются по непонятной причине. Точнее, нет, причина ясна, чтобы якобы не было никаких попыток воздействия на этих людей с целью склонить их к приглашению персоналий, которые могли остаться без инвайта. Но тут есть две стороны монеты. Тот же человек из «комитета» может быть заведомо предвзят по отношении к какому-то конкретному человеку и влиять на его отсутствие на турнирах. Само создание некой группы людей – это очень хорошо, потому что сразу исключает такое понятие, как «мошна» со стороны конкурирующих организаций. Однако для того, чтобы к этой группе не было никаких вопросов, нужно раскрыть их личности и объяснить, почему именно они удостоились чести оценивать работу талантов и за какие заслуги.

Еще одной проблемой с выдачей инвайтов стало их количество. Нечетное количество комментаторов, нечетное количество аналитиков – строить работу и расписание не так просто. Забегу вперед и покажу обычный пример: комментаторов приглашено 7 (групповой этап проходит в 4 параллельных стрима), аналитиков – 5 (то есть не получается адекватного разделения по сменам). Что мешало пригласить еще одного комментатора и одного аналитика – это вопрос, на который ответа не поступило. Самое забавное в этом всем – то, что количество приглашенных людей на «домашний мейджор» было в полтора раза меньше, чем количество талантов англоязычной студии.

И если все турниры до этого система не вызывала столько вопросов, то сейчас решение выглядит удивительным и непонятным. Но да бог с ними, с инвайтами. Выдали и выдали, пусть это и создало ряд определенных проблем. После выдачи инвайтов начинается обсуждение между PGL и ру-талантами по вопросу оплаты и прочего. Вообще сам факт того, что в 2017-ом году приглашающая сторона не приходит с конкретным предложением по зарплатам, вопросов у вас не вызывает? А вот у нас вызвала. Представителем ру-талантов выбирается Виталий «v1lat» Волочай, т.к. нет смысла обсуждать все с каждым отдельно. Мы находимся в дружеских отношениях друг с другом и хотели идти единым фронтом, а не разрозненно. Первые недели PGL уходит от ответов, не говорят суммы и вообще стараются избегать четкого ответа на вопрос об оплате труда.

В конечном итоге они говорят, что зарплата будет такая же, как и в Бостоне (1000 голды), у всех одинаковая, и зависеть от количества нагрузок не будет. В это же время англоязычные таланты лично каждый обсуждают свои зарплаты, и разговоры заходят о том, чтобы организаторы платили по 500 голды некоторым личностям за рабочий день + 300 голды за дни перелетов, что в сумме выливается в порядка 4000–5000. Такая ситуация не устраивала толком никого. Во-первых, работа на зал – это все же немного другая история, нежели спокойно сидеть и работать только на интернет. Когда ты видишь людей у себя за спиной, когда ты находишься с ними в одном помещении, волей-неволей ты начинаешь испытывать куда больше нервозности.

В это же время с v1lat ведется обсуждение того, чтобы он в принципе не был комментатором на турнире, а был ведущим на сцене, интервьюером и переводчиком для официальной русской трансляции. Разговор заходит в тупик, потому что Виталий не хочет этим заниматься, и PGL забывают про данный разговор. Однако обсуждение темы денег продолжается. PGL активно говорит: «Это весь ваш бюджет, больше денег нет». Таланты начинают злиться, безразличие PGL вводит многих в ступор. За неделю до официального анонса румыны попросту перестают вести вообще какое-либо общение с ру-талантами и начинается тотальный игнор.

Хорошая тактика ведения бизнеса – поставь перед фактом и начинай игнорировать. Многие задумываются о том, чтобы отказаться от участия на турнире. Возможно, если бы все же было принято такое решение, то сломать PGL удалось бы. Но давление того, что это домашний «мейджор» и отработать на нем хочется всем без исключения, слишком сильное, и собрать волю в кулак и пойти на отказ не удается. В итоге тактика PGL срабатывает. Пока они занимались игнорированием наших ребят, а мы, в свою очередь, не могли прийти к общему мнению, выходит официальный анонс, и здесь уже ничего не поделаешь. PGL победила.

Люди перестают думать о деньгах, ведь главное – это хорошо провести домашний «мейджор» и доказать, что СНГ заслужило возвращение турниров от Valve в следующих сезонах. За несколько дней до турнира таланты из России узнают, что инвайтов от организаторов ждать не стоит, то есть PGL абсолютно безразлично, попадут ли люди в Киев или нет, это не их забота. Одно дело, когда речь идет о получении визы, тут никто не застрахован от отказа. Но приглашение люди получали всегда. Здесь же имела место формулировка «разбирайтесь сами». Очень хорошо, что RuHub и Starladder базируются в Киеве, так что приглашение русским пришло именно с их стороны. Но безразличие PGL начинало уже просто напросто-раздражать.

Привоз талантов из России был назначен на 20-ое апреля. А заселение происходит в отель, ночь в котором стоит 400 долларов. И тут снова возникает вопрос: какой смысл привозить людей за четыре дня до турнира, если бы можно было привезти за день или два (Киев–Москва все же сильнее отличается, чем Москва–Сиэтл, например) и на сэкономленные деньги (13*400*2=10 400$) доставить еще хотя бы одного человека. В конце концов, можно было не снимать отель киевским ребятам (v1lat, Faker, GodHunt и Goblak) и на эти деньги привезти еще одного или даже двух человек. Но с логикой у PGL присутствуют определенные проблемы.

Все приехали, поселились, румыны решают провести беседу с v1lat с глазу на глаз, чтобы довести до ума незаконченный ранее в скайпе разговор. По ходу этой встречи выясняется, что PGL ЗАБЫЛА про то, что на турнире нужен ведущий на сцене, интервьюер и переводчик. Ну подумаешь, главный организатор турнира, подумаешь, забыли пригласить трех дополнительных людей, ну с кем не бывало. Виталию озвучивается следующая фраза: «Это ваша публика и, если честно, нам все равно что вы будете делать. Хотите переводите интервью, хотите не переводите. Это дело ваше, и мы к этому отношения не имеем». Говорить о том, что дополнительную оплату при выполнении этих задач Виталий не получит, думаю, не стоит. Виталия такой расклад, понятное дело, не устраивает, он отказывается (хотя по итогу переводчиком он все же был).

Этим же вечером продолжается обсуждение увеличения зарплат. PGL соглашается поднять зарплату только одному человеку – ведущему студии аналитики Faker – на пару монет (1200 вместо 1000 голды). Объяснение следующее: «Мы тут посмотрели расписание и не ожидали, что работы будет так много». Ближе к концу турнира они заберут свои слова назад и скажут, что он получит столько же, сколько и все, потому что все-таки бюджета больше нет, поэтому 1000 – и точка. На турнире также решают испробовать новую стратегию выдачи еды: у каждого есть бюджет на день, люди дважды в день заказывают еду из ресторанов у MCW Events, а они занимаются их доставкой. Р

Расписывать долго эту ситуацию не хочется, но суть в том, что половина заказов доставлялась через 4 часа, что-то не приезжало в принципе, кому-то путали их заказы и т.д. и т.п. В общем, никто не был удивлен, потому что система изначально выглядела очень «дырявой». Наступает время турнира. Английская трансляция работает из Румынии, русская – из киевской КиберАрены. Первая игра, все окей. Вот только на английской трансляции есть включение с камерами из отеля, а у ру – нет. Почему? Да потому что румыны забыли, что есть русская трансляция. Благо, обильный спам от главного продюсера ру-трансляции румынам сделал свое дело, и уже со второй игры включения были.

Также люди могли заметить, что оформление русской трансляции сильно отличалось от того, что было показано PGL. Проблема в том, что главный организатор турнира вел себя так, будто бы он является исключительно подрядчиком английского стрима, и более никем. Поэтому планы по наполнению английской трансляции озвучены не были. Но проблема была даже не в этом. Наши аналитики больше всего жаловались на отсутствие обычных ноутбуков. Такого еще не было ни на одном турнире до этого.

Последнее время ребята перестали привозить свои ноутбуки ввиду того, что организаторы часто просят не ставить их в кадр, потому что их модель может не подходить, гармоничность картинки может быть нарушена и т.д. Поэтому на этом турнире ноутбуков личных не было. Впрочем, как и от организаторов турнира. И эта проблема не была исправлена до конца турнира, хотя надежды были. Из-за отсутствия ноутбуков страдало качество работы аналитиков, потому что анализировать матчи они должны были исключительно основываясь на том, что показывал обсервер, и больше ни на чем.

Групповой этап закончился кое-как, трансляция длилась по 15 часов каждый день, но все готовились к плей-оффу, поэтому особых переживаний не было. Все хотели сфокусировать свое внимание на главном событии для СНГ в этом году. Студия аналитики планировалась очень крутой и должна была выглядеть «богато». Вот только в ночь перед трансляцией стол, который должен был быть, разбили, поэтому пришлось везти тот, который был в КиберАрене. Почему и как разбили никто не уточнял, но уже было небольшое расстройство. Позже проскакивала инфа, что история про разбитый стол «утка» и его не было в принципе. Но подтверждения этой информации нет, поэтому оставим все как слух.

Также не было ноутбуков, но это вы и так могли заметить на наших трансляциях. На плей-офф стадии поступило следующее указание от румын: «Любой, кто не был официально приглашен в качестве сотрудника освещения данного турнира, НЕ МОЖЕТ принимать участие в активностях». То есть вы видели включения с Данилой «Dendi» Ишутиным, Александром «XBOCT» Дашкевичем, Иваном «ArtStyle» Антоновым, Романом «Resolut1on» Фоминком, Андреем «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко. Изначально этого делать было нельзя.

Сама PGL забила на это же правило во второй день плей-офф, и мы воспользовались возможностью. Помимо этого, все что появлялось в эфире – не очень много, но это заслуга талантов и ру-продакшна. PGL более чем устраивало, если бы эфир выглядел как «аналитика–матч–аналитика», даже без какого-либо видео-наполнения. Все операторы, режиссеры монтажа, интервьюеры и прочие работали в данном случае за идею, их труд не был никак оплачен.

И что самое главное, даже тут у PGL были претензии. В видео КиберКиев, где v1lat сидит на сцене КиберАрены и рассказывает об истории становления «Доты» и киберспорта в Киеве, румыны за его спиной углядели половину логотипа Blizzard. Что самое главное, самих Valve это не особо волновало, а вот PGL с этим просто не могла жить.

То есть тут уже видим ситуацию, где их не то чтобы не волнует, что происходит на ру-стриме. Им просто хотелось усложнить жизнь всем, поэтому они докапывались до любых мелочей. Очевидной была проблема расписания и времени матчей.

Игры проходили на протяжении 16 часов, и частично в этом была вина больших пауз между картами и между самими сериями. Но на третий день волевым решением PGL было сокращение показа разнообразных интервью, поэтому игры начинались чуть быстрее. Хотя кардинально на расписание это не повлияло, т.к. третий день все равно закончился далеко за полночь. Тем не менее, организаторы с пониманием реагировали на эту ситуацию (единственная их адекватная реакция на турнире), поэтому позволяли студии аналитики закончить свою работу раньше, чтобы у тех была возможность поспать хотя бы 5–6 часов (стоит понимать, что люди просыпаются за полтора часа до начала эфира и засыпают через час после его окончания).

Проблема безразличия PGL к ру-талантам проявлялась в любых мелочах. Например, в первый день таланты попросили, чтобы к напиткам, которые состояли из редбулов и газировок, был добавлен обычный сок. PGL игнорировала эту просьбу два дня. На самом же турнире присутствовали несколько представителей Valve. И когда на третий день таланты попросили тоже самое у Valve, то уже через час в столовой появился сок и холодный чай. Мелочь, а очень показательная. Настроение у нас, как у работников, после турнира осталось двоякое. Однозначно, родная публика спасла этот турнир, всем было приятно работать для своей аудитории, и каждый выложился на максимум. Но из-за безразличия PGL и абсолютной незаинтересованности в том, чтобы для домашней аудитории сделать хороший продукт, многим из нас было очень и очень обидно.

Не подумайте, что мы какие-то там неженки, но такого отношения еще ни разу никто не встречал на турнирах от Valve. И именно это безразличие и пофигизм сподвигли меня на написание этого письма. Закончить хочется тем же, с чего письмо и начиналось. Valve, пожалуйста, разберитесь в этой ситуации и проведите свое собственное расследование. Ни у кого из ру-талантов и сотрудников продакшна нет ни капли сил и желания работать с PGL еще хоть на каком-либо ивенте. Надеюсь, вы примете меры и мы сможем вновь нести радость и позитив, которые мы будем проявлять не только во время работы, но и чувствовать в моменты, когда камеры не направлены на наши лица. Ну а читатели и обычные зрители наверняка смогут почерпнуть немного интересной информации из всего, что было тут написано.

Подведем итог, описав основные пункты письма:

Манила Мейджор прошла великолепно, организаторы подкупили нас созданными условиями для комфортной работы.

Перед Бостоном Valve применяют новую систему работы студии, отправляя комментаторов на место события, а студию аналитики оставляют дома.

Возникает необходимость в дополнительном подрядчике для студии аналитики.

PGL объявляют тендер, но сами делают выбор в пользу Starladder еще до окончания приема заявок, потому что глава PGL является хорошим другом с главой Starladder.

Valve прознают об этих махинациях и передают проведение Бостона RuHub. При этом бюджет, который должны были выделить PGL на застройку студии, практически отсутствуют, и RuHub доплачивает из своего кармана внушительную сумму денег.

Перед Киевским Мейджором появляется информация, что отбором талантов занимается комитет из людей, чьи имена не разглашаются.

Понять кто это и за какие заслуги их голоса имеют вес – не удается.

PGL ставят всех перед фактом их приглашения, без упоминания зарплат.

В течение следующих двух недель румыны увиливают от ответа, потом говорят что оплата будет той же, что и на Бостоне, а при попытке обсудить увеличение оплаты труда, ссылаются на ограниченность бюджета и начинают игнорировать любые попытки выйти на связь.

Киев Мейджор становится первым турниром, где организаторы турнира отказываются присылать приглашения талантам и говорят, что это не их проблема.

После сбора всех в Киеве, PGL организовывают встречу с v1lat, где в разговоре сообщают о том, что им абсолютно все равно, что будет происходить на русской трансляции, будут ли там переводы интервью, включения или что-либо еще.

Это не забота главного организатора турнира. Любые просьбы во время турнира, даже самые незначительные, сопровождаются лишь игнорированием со стороны PGL.

При этом сотрудники Valve, находящиеся на этом же месте проведения, решают те же вопросы за считанные минуты.

Безразличие PGL по отношению к ру-освещение преследует людей на протяжении всего ивента.

PGL выглядят не главным организатором турнира, а просто подрядчиком английской трансляции.

Спасибо, что прочли.