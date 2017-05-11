Реакция сообщества на письмо с жалобой в Valve

Анонимное письмо с жалобой Valve на их организатора мейджор турниров, PGL, которое было размещено на популярном форуме reddit - самая горячая тема, о которой не высказался только самый ленивый. И пока автор самого письма не был найден, известные комментаторы и аналитики русскоговорящей части сообщества поделились своим мнением касательно сложившейся ситуации:

Виталий Волочай написал небольшой блог на своей страничке ВК в котором не раскрыл личность автора, но ответил на многие вопросы:

1. Вилат, ты ли автор письма?

- Может я, а может и не я. Письмо на то и анонимное, чтобы имя автора не было известно.



2. Правда ли то, что написано в письме или это субъективное мнение автора?

- Правда. И это может подтвердить любой человек работавший на русскоязычной трансляции, и в принципе в нашем внутреннем чате, мы обсуждали, что надо как-то поведать миру про происходящее, потому что иногда горело плотно у всех. Идею что-то такое написать и отстоять свою позицию поддерживали все без исключений. Правда я не уверен, что все поддержат публично, скорее всего кто-то забоится.

- Письмо уже поддержали, к примеру Гоблак в твиттере и Дред у себя на стриме, как и НС, я, Годхант и Факер.



3. Политика, политика, политика. Это все заговор против ПГЛ.

- Да плевать мы хотели на вашу политику, мы хотим хороших условий труда. И мы во время ивентов не просим у ПГЛ и Валве каких-либо невероятных вещей. Еды дайте теплой (самому физически нет времени за ней куда-то ходить), поспать дайте между эфирами (чуть больше 5 часов плиз), заплатите достойно, и не мешайте работать. Это простые вещи. Мы хотим знать почему кого-то из нас не приглашают на турнир, мы хотим знать почему некоторые из нас получают фактически бан на турнирах валв, мы хотим чтобы с НАМИ ОБСУЖДАЛИ нашу работу, а не тупо ставили перед фактом, что ты работаешь и все. Простые и прозрачные вещи.

- Мы не против ПГЛ, пусть хоть до скончания веков мажоры проводят. Мы хотим чтобы к нам относились НОРМАЛЬНО.



4. Почему Вы согласились работать если условия не устраивают?

- внимательно почитайте письмо. Никто из нас по факту не соглашался работать. Нас тупо морозили, и отвечали раз в неделю, пока не заанонсировали список. Отказываться после этого было бы свинством по отношению к нашим зрителям.



5. Это письмо от Рухаба, и Рухаб хочет вместе с ЕСфорс проводить мажоры отжать все у ПГЛ.

- Рухабу не выгодно вообще когда стафф или таланты работают на мажорах. Стрим идет на каналы валве, стафф и таланты 2 недели работают не на Рухаб но платит им Рухаб зарплату исправно. Я когда работал на Старладдере я не понимал недовольства начальства, когда мы все свалилвали в Сиэтл на 3 недели. Теперь понимаю. Рухаб от работы талантов и стаффа на мажоре теряет возможность работать в штатном режиме на других дисциплинах и ивентах. Мажор денег Рухабу приносит ровно НОЛЬ. То есть месяца когда есть мажор для Рухаба это жуткий финансовый минус.

- Зачем нам хотеть проводить мажор??? Мы уже организовывали каст Бостон Мажора сами и 5-ти квалификаций на мажоры и ТИ. Это очень дорого и никак не окупается. Единственный плюс который мы получаем это зрители и каждые такие квалификации это еще одна возможность доказать, что мы можем и мы развиваемся. Есть ли на это какая-то реакция от Валв? Нет, конечно. Мы работаем 100-часовые марафоны, делаем мультикасты, студии круглосуточные - всем на это плевать, это никому не интересно. У нас есть Эпицентр, который мы хотим делать крутым, и который мы сделаем эталоном турниров по доте, как уже сделали в 2016-ом. Зачем нам делать то что мы умеем на очередном мажоре? В чем смысл?



Кому не впадло, можете закинуть перевод этих пунктов на реддит, а то они там совсем видимо не понимают о чем речь.



Добра

В это же время, глава студии аналитики, Ярослав Кузнецов сказал, что не полностью согласен со всем написанным в письме о чем сообщил на своей страничке ВК:

В связи с публикацией открытого анонимного письма я получил очень много вопросов, на которые постараюсь ответить. Я уже высказал по этому поводу много вещей на своем стриме вчера. Хочу еще раз подчеркнуть, что я не согласен со всем и на сто процентов, но по большей части это письмо отражает мои мысли.



И тут дело, конечно, не в мелочах, на которые многие любят обращать внимание, а в общей картине. Объективно мэйджоры становятся хуже с каждым разом, киевский мейджор вытащили крутые игры и крутые зрители, но не организация. Организация хреновая, многое, начиная от места проведения, проблем с продажей билетов и перекупщиками, условий для зрителей, прессы, косплееров и заканчивая элементарным отсутствием еды для работников, всё это(и многое другое) не должно иметь место на турнире с призовым фондом в 3кк$.

И общее ухудшение картины сказывается, в первую очередь, на тех аспектах, которые ПГЛ интересуют меньше всего, и в частности на русскоязычной трансляции и русскоязычном стаффе, о чём собственно и говорится в письме.



Надеюсь, что нас всё таки ожидают какие-то подвижки в лучшую сторону в ближайшем будущем.

Игрок команды Virtus.Pro и вице-чемпион The Kiev Major, Илья Ильюк также не остался в стороне:

@v1lat пожрать не дают, из зала игры не посмотреть или рядом со смертными, "вери найс" интернет в практисах, на сцене во время игр крашилась дота — Ilya Ilyuk (@LilJke) 9 мая 2017 г.

Но что интересно, так то, что тенденцию с ухудшением качества мейджоров заметили и почувствовали не только представители из СНГ. Профессиональный игрок и тренер Thunderbirds, Джеки Мао не оставил случай без своего слова: