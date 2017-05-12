Франция урегулирует киберспорт на законодательном уровне

Франция стала первой европейской страной, которая ввела юридические нормы для компьютерного спорта: регулирующие эту сферу законы действуют в Китае и Южной Корее. Согласно постановлениям, киберспортсменом является лицо, которое «за вознаграждение соревнуется в объединениях или компаниях, уполномоченных Министерством экономики, промышленности и цифровых технологий».

Контракты игроков будут ограничены по срокам от 1 до 5-ти лет. При этом власти учли исключения: в особых случаях сторонам разрешат заключать договоры с меньшим сроком. Киберспортсмены, не достигшие 12 лет, не смогут выступать на турнирах, где предусмотрено денежное вознаграждение.

Еще осенью прошлого года киберспорт был официально признан властями Франции. Тем же законом парламент отделил термин «компьютерный спорт» и «азартные игры».

