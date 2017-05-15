В Dota 2 вышел патч 7.06

В сети появился новый патч для Dota 2 под числом 7.06. Полный список изменений:
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОБИВАНИИ КРИПОВ
· Добивание своего крипа теперь приносит добившей команде награду в 30% опыта
· Опыт за добитого крипа увеличен с 50% до 70%
ШРАЙНЫ
· Святыни теперь с начала игры имеют перезарядку и доступны только через 5 минут
· Количество святынь на базе сокращено с 5 до 3 (удалены святыни рядом с бараками на верхней и нижней линиях)
· Скорость повышения регенерации маны снижена с 1 до 0,75 в минуту
ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНИЙ
· Добавлен дополнительный крип ближнего боя в первые 15 минут
· Теперь крипы встречаются ближе к вышке на сложной линии
· Длительность агра крипа снижена с 2.5 до 2.3
· Перезарядка агра крипов увеличена с 2.5 до 3.0
· Обзор линейных крипов снижен с 850/800 до 750
ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСА:
· Нейтралы теперь появляются каждую минуту вместо 2 минут
· Нейтралы теперь дают на 20% меньше золота и опыта
· Награда (золото и опыт) за убийство нейтралов теперь увеличиваются на 2% каждые 7,5 минут
КРИПЫ
· Осадный тип урона (катапульта) против укрепленной брони увеличен с 150% до 250%
· Опыт за катапульты увеличен с 550 до 825
· Теперь катапульта появляется каждую 10ю волну (раньше — каждую седьмую)
· Теперь дополнительные крипы дальнего боя/катапульты появляются на 40 минуте вместо 45.
АТРИБУТЫ
· Рост силы героев увеличен на 0.3
· Регенерация здоровья за единицу силы увеличена с 0.03 до 0.06
· Базовая регенерация здоровья уменьшена на 0.25
· Усиление заклинаний от интеллекта возросло с 1% за 15 единиц до 1% за 14 единиц
· За единицу интеллекта герой получает 11 маны вместо 12
· Базовая мана увеличена с 50 до 75
ЭКОНОМИКА
· Награда за крипа ближнего боя снижена с 45 до 40
· Теперь награда за крипа ближнего боя увеличивается на 1 единицу золота вместо 3
· Награда команда за уничтожение бараков ближнего/дальнего боя снижена с 275/225 до 225/150 каждому
· Награда за убийство Рошана уменьшена с 200 до 150
· Награда за уничтожение святыни уменьшена с 150 до 125
· Death cost from 100 + NW/50 to 50 + NW/40
· Награда за уничтожение тир-3 башни снижена с 240 до 200
· Награда за уничтожение тир-4 башни снижена с 280 до 200
ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
· Награда за убийство иллюзии теперь составляет 2*уровень героя (ранее — 5+уровень героя)
· Снижение урона от иллюзий теперь 60%, а не 50%
· Перезарядка выкупа теперь составляет не 7 минут, а 8 минут
· Рошан теперь дает Сыр после второй смерти
· Бонусная броня Рошана увеличена с 1.1 до 1.3 за интервал
· Руны теперь появляются на обеих сторонах реки после 40 минут игры
· Вероятность уклонения больше не распространяется на летающих юнитов (Batrider во время Firefly)
· Исправлены различные проблемы с маршрутом крипов сил тьмы между первой и второй башней
· Площадь бонусной брони от башни увеличена с 1400 до 1600
Предметы
Aether Lens
· Теперь вместо Ring of Health для сборки нужен Void Stone;
· Теперь не даёт +8 к регенерации здоровья;
· Теперь даёт +100% к регенерации маны;
· Прирост магического урона увеличен с 5% до 6%;
Blade Mail
· Время перезарядки увеличено с 18 до 20;
Blight Stone
· Теперь не уникальный модификатор атаки;
Bloodthorn
· Время перезарядки увеличено с 14 до 18;
Bottle
· Цена уменьшена с 660 до 650;
Bracer
· Стоимость рецепта уменьшена со 190 до 175;
Clarity
· Эффект теперь снимается с помощью Purge;
Crimson Guard
· Время действия баффа увеличено с 10 до 12;
Daedalus
· Прирост урона увеличен с 76 до 80;
Dagon
· Теперь сразу убивает иллюзии;
Demon Edge
· Цена уменьшена с 2400 до 2200;
· Прирост урона уменьшен с 46 до 42;
Desolator
· Больше не уникальный модификатор атаки;
Enchanted Mango
· Цена уменьшена со 110 до 100;
· Теперь не может быть продан и должен быть использован;
Faerie Fire
· Цена уменьшена с 75 до 70;
Force Staff
· Теперь собирается из Ring of Health вместо Ring of Regeneration;
· Прирост регенерации здоровья увеличен с 4 до 6;
· Цена на рецепт уменьшена с 900 до 400;
Hurricane Pike
· Регенерация здоровья увеличена на 2 (исходит из переделки Force Staff);
Hand of Midas
· Стоимость рецепта увеличена с 1550 до 1650;
· Множитель опыта увеличен с 1,75 до 1,85;
· Получаемое золото уменьшено с 220 до 200;
Healing Salve
· Эффект лечения теперь снимается с помощью Purge;
Heart of Tarrasque
· Теперь для сборки нужен второй Vitality Booster вместо рецепта;
· Прирост силы уменьшен с 45 до 40;
· Прирост здоровья увеличен с 250 до 500;
Heaven's Halberd
· Не снимается после наложения неуязвимости к заклинаниям;
Helm of the Dominator
· Теперь для сборки нужен Ring of Health вместо рецепта;
· Прирост регенерации здоровья увеличен с 8 до 10;
Mask of Madness
· Теперь для сборки нужен Quarterstaff вместо рецепта;
· Добавляет 20 урона и 10 скорости атаки;
· Активация Berserk добавляет 110 скорости атаки вместо 120;
· Теперь может быть разобран;
Morbid Mask
· Стоимость уменьшена с 1200 до 1100;
· Дополнительный урон уменьшен с 15 до 10;
Solar Crest
Добавление/снижение брони от эффекта уменьшено с 12 до 10;
· При использовании на врага теперь ему даётся не 25% промахов, а 25% шанс на Truestrike атакующим;
Moon Shard
· При использовании даёт половину дополнительного обзора ночью;
Necronomicon
· Время действия призванных существ увеличено с 40 до 45;
Observer Ward
· Цена уменьшена с 65 до 60;
Radiance
· Урон по иллюзиям от эффекта уменьшен с 40 до 35 в секунду;
Refresher Orb
· Теперь при использовании даёт заряды для требующих их заклинаний (например, Shrapnel у Sniper);
Rod of Atos
· Теперь собирается из одного Staff of Wizardry, двух Bracer и рецепта за 1100;
Прирост интеллекта уменьшен с 30 до 20;
· Теперь не даёт +350 к здоровью, а даёт +15 к силе, +6 к ловкости и +6 к урону;
Sange
· Стоимость рецепта уменьшена на 100;
Yasha
· Стоимость рецепта уменьшена на 100;
· Прирост ловкости уменьшен с 15 до 10;
Manta Style
· Стоимость рецепта увеличена на 100;
Scythe of Vyse
· Время перезарядки уменьшено с 25 до 22;
Shiva's Guard
· Стоимость рецепта увеличена с 600 до 650;
Silver Edge
· Стоимость рецепта увеличена с 500 до 700;
Soul Ring
· Теперь требует Mango вместо рецепта;
Urn of Shadows
· Регенерация теперь работает как от Healing Salve, а не маленькими частыми тиками;
· Теперь собирается из Ring of Protection, Infused Raindrop, Circlet и рецепта;
· Стоимость рецепта увеличена с 250 до 310;
· Теперь даёт не +6 к силе и +50% к регенерации маны, а +2 ко всем показателям, +2 к броне и +1 к регенерации маны;
Герои
Alchemist
· Время перезарядки способности Unstable Concoction увеличено с 16 до 22/20/18/16;
· Область действия способности Unstable Concoction увеличена с 175 до 200;
· Базовый бонус к золоту от Greevil's Greed уменьшен с 6/8/10/12 до 4;
· Бонус Greevil's Greed за стак увеличен с 3 до 4;
· Максимальное количество дополнительного золота от Greevil's Greed изменено с 12/20/28/36 на 16/20/24/28;
Ancient Apparition
· Дальность атаки увеличена с 600 до 675;
· Изменение скорости передвижения от Ice Vortex теперь дает ускорение Ancient Apparition;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь дается +8% к замедлению передвижения и снижению сопротивления магии от Ice Vortex (уровень 20);
Axe
· Переработан Scepter на Axe. Battle Hunger теперь уменьшает урон от врага на 30%. Battle Hunger можно применять на врагов с расстояния 700 после успешного использования Culling Blade;
Bane
· Переработан Scepter. Теперь он дает Brain Sap время перезарядки в 1,5 сек. Проходит через иммунитет к магии;
· Рост показателей ловкости и интеллекта у Bane увеличен на 0,3, чтобы соответствовать росту силы;
· Fiend's Grip наносит урон каждые 0,5 сек. вместо каждой 1 сек;
Beastmaster
· Дальность применения Wild Axes увеличена с 1300 до 1500;
· Манакост Wild Axes изменен с 120 до 105/110/115/120;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +1 призванный кабан (уровень 15);
Bloodseeker
· Время перезарядки способности Bloodrite изменено с 25/21/17/13 на 18/16/14/12;
· Время применения Bloodrite уменьшено с 0.4 до 0.3;
Bounty Hunter
· Исправлен баг, из-за которого цепь Shuriken Toss под воздействием Scepter прерывалась, если одна из целей имела иммунитет к магии;
Brewmaster
· Время применения Drunken Haze уменьшено с 0,3 до 0,2;
· Длительность Drunken Haze увеличена с 4 до 4,5;
· Время применения Hurl Boulder уменьшено с 0,4 до 0,25;
· Критический урон Drunken Brawler увеличен с 200% до 230%; Заменен талант на ускоренное возрождение: +2 сек. к замедлению от Thunderclap (уровень 20);
Bristleback
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +10% вампиризма от способностей (уровень 20);
Chaos Knight
· Время применения Reality Rift уменьшено с 0,4 до 0,3;
· Время перезарядки способности Reality Rift изменено с 24/18/12/6 на 18/14/10/6;
· Вампиризм Chaos Strike изменен с 65% до 75%;
· Урон, который получают иллюзии Phantasm, увеличен с 200% до 260%;
Monkey King
· Wukong's Command больше не имеет 50/70/90 бонусного урона;
· Wukong's Command даёт герою 8/14/20 бонусной брони;
· Солдаты Wukong's Command больше не могут накладывать эффект предметов Basher/Abyssal;
· Скорость атаки солдат улучшена с 2.0 до 1.7;
· Исправлена ошибка при которой заряды Urn of Shadows могли пропадать во время использования Wukong's Command;
· Исправлена ошибка при которой Monkey King мог временно иметь бОльшую дальность обзора после использования способности Tree Jump;
Morphling
· Манакост Adaptive Strike изменен с 100/90/80/70 на 80;
Naga Siren
· Время применения способности Song of the Siren увеличено с 0.8 до 1.0;
· Время перезарядки Song of the Siren увеличено с 180/120/60 на 160/120/80;
· Область действия Song of the Siren изменена с 1250 на 1000/1200/1400;
· Урон иллюзий Mirror Image изменен с 600/500/400/300% на 550/500/450/400%
· Урон Rip Tide увеличен с 100/140/180/220 до 120/160/200/240;
· Время применения способности Ensnare уменьшено с 0.65 до 0.6;
· Манакост способности Ensnare уменьшен с 90/100/110/120 до 100;
Nature's Prophet
· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь способность Teleportation больше не имеет времени перезарядки (Уровень 25);
Necrophos
· Усиление восстановления здоровья и маны способности Ghost Shroud увеличено с 50% до 75%;
Night Stalker
· Пассивная способность Hunter in the Night теперь может быть активирована во время ночи и дает Night Stalker 2 секунды свободное передвижение. Время перезарядки 26/22/18/14, манакост 50. Радиус обзора 1200;
Oracle
· Способность Fortune's End теперь накладывает Оцепенение вместо Замедления с ограничением скорости 0;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь максимальное время действия способности увеличено на 0,75 секунд (Уровень 10);
· Скорость полета снаряда спосоьббности Fortune's End уменьшена с 1200 до 1000;
· Дальность применения способности Purifying Flames увеличена с 800 до 850;
Outworld Devourer
· Эффект Scepter переработан. Теперь с покупкой Scepter Outworld Devourer получает два заряда способности Astral Imprisonment, дальность применения способности увеличена на 300. Урон двух Astral в одной области складывается. Время перезарядки 12 секунд;
Phantom Lancer
· Исправлена ошибка при которой иллюзии способности Doppleganger жили на одну секунду больше;
· Бонусная ловкость способности Phantom Rush теперь дает перед первым ударом, а не после;
· Максимальное количество иллюзий способности Juxtapose увеличено с 5/7/9 до 6/8/10;
Phoenix
· Время действия способности Fire Spirits увеличено с 16 до 20;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +20% к получаемому опыту (Уровень 10);
Pudge
· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь время действия способности Dismember увеличено на 1 секунду (Уровень 20);
Pugna
· Способность Life Drain теперь накладывает эффект True Sight на цель;
· Дальность применения способности Life Drain уменьшена с 900/1050/1200 до 800;
· Способность Life Drain теперь имеет буффер разрыва в размере 100 (способность прекращает действие при 900 юнитах);
· Заменен талант на ускоренное возрождение: + 1 секунда ко времени действия способности Decrepify (Уровень 15);
Queen of Pain
· Талант 25 уровня изменен с отсутствия времени перезарядки Shadow Strike на область действия 550 для Shadow Strike;
Razor
· Способность Eye of the Storm теперь приоритизирует героев под действием Static Link;
· Способность Eye of the Storm больше не имеет времени применения;
Riki
· Базовая скорость передвижения уменьшена на 5;
Sand King
· Caustic Finale больше не является уникальным модификатором атаки;
· Задержка невидимости после выхода из способности Sand Storm изменена с 1.5 на 0.9/1.1/1.3/1.5;
· Урон в секунду способности Sand Storm изменен с 25/50/75/100 на 40/60/80/100;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: -50 замедления скорости атаки Epicenter (Уровень 15);
Shadow Demon
· Манакост Shadow Poison уменьшен с 55 до 50;
· Способность Soul Catcher теперь действует на всех врагов в области действия;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: -1,5 ко времени перезарядки способности Shadow Poison (Уровень 20);
Shadow Shaman
· Базовый урон увеличен на 6;
· Дальность атаки Mass Serpent Wards увеличена на 50;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +4 Serpent Ward (Уровень 20);
Silencer
· Переработан Scepter. Glaives of Wisdom теперь игнорируют иммунитет к магии и наносят на 100% больше урона юнитам под действием Безмолвия;
Skywrath Mage
· Талант 15 уровня изменен с +75 урона на +10% магического вамиризма;
Slark
· Прирост интеллекта уменьшен с 1.9 до 1.7;
Spectre
· Время перезарядки Haunt увеличено с 140/130/120 до 180/150/120;
Spirit Breaker
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +30% урона Greater Bash (Уровень 20);
Sven
· God's Strength теперь дает 16/28/40 бонусной Силы во время действия;
· Дополнительный урон God's Strength уменьшен с 100/150/200% до 80/120/160%;
Techies
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +250 к атаке (Уровень 25);
Templar Assassin
· Прирост ловкости уменьшен с 2.7 до 2.3;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: -8 к снижению брони Meld (Уровень 25);
Terrorblade
· Потеря скорости передвижения во время Metamorphosis увеличена с 25 до 30;
Tidehunter
· Манакост Gush изменен с 120 до 90/100/110/120;
· Способность Gush, улучшенная Scepter, теперь даёт кратковременное обнаружение противника, по которому попадёт (например, как Plasma Field у Razor);
Tiny
Базовый урон увеличен на 4;
· Ультимативная способность Grow увеличивает шанс срабатывания Craggy Exterior на 6/8/10%;
Treant Protector
· Nature's Guise теперь накладывает эффект полного Оцепенения и Обезоруживания вместо Баша;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +40 урона/лечения Leech Seed (Уровень 25);
Undying
· Талант на снижение времени возрождения заменён на +15 к регенерации здоровья (10 уровень).
Ursa
· Базовый урон уменьшен на 3.
Vengeful Spirit
· Длительность перезарядки Wave of Terror снижена с 20 до 22/20/18/16.
· Vengeance Aura снижена с 12/20/28/36% до 10/18/26/34%.
Venomancer
· Талант на снижение времени возрождения заменён на +14% замедления от Poison Sting (25 уровень).
Viper
· Первый урон от Viper Strike теперь наносится сразу же.
· Длительность перезарядки Viper Strike снижено с 70/50/30 до 60/45/30.
Visage
· Длительность Grave Chill увеличена с 3/4/5/6 до 3.25/4.5/5.75/7.
· Талант на уменьшение времени возрождения заменён на двойную атаку Soul Assumption (атакует случайную вторую цель в радиусе применения способности).
Warlock
· Манакост Chaotic Offering увеличен с 200/300/400 до 250/350/450.
· Талант на уменьшение времени возрождения заменён на Summons a Golem on death (20 уровень)
Windranger
· Windranger на уровне 20 новые таланты: Windrun дает невидимость или +120 урона от Powershot;
· Windranger Levle 25 новые таланты: +30% Уменьшение времени перезарядки способностей или +150 дальности атаки;
Winter Wyvern:
· Бонус скорости атаки от Winter`s Curse увеличен с 75 до 80;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +1 секунда действия Cold Embrace(Уровень 20);
Witch Doctor:
· Aghanim Scepter дает способность True Sight для Death Ward;
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +2 прыжка от Casks(Уровень 15);
Wraith King:
· Талант 20 уровня (+20 силы) заменен на +10% Vampiric Aura;
· Талант 25 уровня (+20% Vampiric Aura) заменен на способностью выстреливать во всех врагов Wraithfire Blast вместо замедления;
Zeus:
· Заменен талант на ускоренное возрождение: +0.5 оглушения от Lightining Bolt(Уровень 20).
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