В Dota 2 вышел патч 7.06

В сети появился новый патч для Dota 2 под числом 7.06. Полный список изменений:

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОБИВАНИИ КРИПОВ

· Добивание своего крипа теперь приносит добившей команде награду в 30% опыта

· Опыт за добитого крипа увеличен с 50% до 70%

ШРАЙНЫ

· Святыни теперь с начала игры имеют перезарядку и доступны только через 5 минут

· Количество святынь на базе сокращено с 5 до 3 (удалены святыни рядом с бараками на верхней и нижней линиях)

· Скорость повышения регенерации маны снижена с 1 до 0,75 в минуту

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНИЙ

· Добавлен дополнительный крип ближнего боя в первые 15 минут

· Теперь крипы встречаются ближе к вышке на сложной линии

· Длительность агра крипа снижена с 2.5 до 2.3

· Перезарядка агра крипов увеличена с 2.5 до 3.0

· Обзор линейных крипов снижен с 850/800 до 750

ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСА:

· Нейтралы теперь появляются каждую минуту вместо 2 минут

· Нейтралы теперь дают на 20% меньше золота и опыта

· Награда (золото и опыт) за убийство нейтралов теперь увеличиваются на 2% каждые 7,5 минут

КРИПЫ

· Осадный тип урона (катапульта) против укрепленной брони увеличен с 150% до 250%

· Опыт за катапульты увеличен с 550 до 825

· Теперь катапульта появляется каждую 10ю волну (раньше — каждую седьмую)

· Теперь дополнительные крипы дальнего боя/катапульты появляются на 40 минуте вместо 45.

АТРИБУТЫ

· Рост силы героев увеличен на 0.3

· Регенерация здоровья за единицу силы увеличена с 0.03 до 0.06

· Базовая регенерация здоровья уменьшена на 0.25

· Усиление заклинаний от интеллекта возросло с 1% за 15 единиц до 1% за 14 единиц

· За единицу интеллекта герой получает 11 маны вместо 12

· Базовая мана увеличена с 50 до 75

ЭКОНОМИКА

· Награда за крипа ближнего боя снижена с 45 до 40

· Теперь награда за крипа ближнего боя увеличивается на 1 единицу золота вместо 3

· Награда команда за уничтожение бараков ближнего/дальнего боя снижена с 275/225 до 225/150 каждому

· Награда за убийство Рошана уменьшена с 200 до 150

· Награда за уничтожение святыни уменьшена с 150 до 125

· Death cost from 100 + NW/50 to 50 + NW/40

· Награда за уничтожение тир-3 башни снижена с 240 до 200

· Награда за уничтожение тир-4 башни снижена с 280 до 200

ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

· Награда за убийство иллюзии теперь составляет 2*уровень героя (ранее — 5+уровень героя)

· Снижение урона от иллюзий теперь 60%, а не 50%

· Перезарядка выкупа теперь составляет не 7 минут, а 8 минут

· Рошан теперь дает Сыр после второй смерти

· Бонусная броня Рошана увеличена с 1.1 до 1.3 за интервал

· Руны теперь появляются на обеих сторонах реки после 40 минут игры

· Вероятность уклонения больше не распространяется на летающих юнитов (Batrider во время Firefly)

· Исправлены различные проблемы с маршрутом крипов сил тьмы между первой и второй башней

· Площадь бонусной брони от башни увеличена с 1400 до 1600

Предметы

Aether Lens

· Теперь вместо Ring of Health для сборки нужен Void Stone;

· Теперь не даёт +8 к регенерации здоровья;

· Теперь даёт +100% к регенерации маны;

· Прирост магического урона увеличен с 5% до 6%;

Blade Mail

· Время перезарядки увеличено с 18 до 20;

Blight Stone

· Теперь не уникальный модификатор атаки;

Bloodthorn

· Время перезарядки увеличено с 14 до 18;

Bottle

· Цена уменьшена с 660 до 650;

Bracer

· Стоимость рецепта уменьшена со 190 до 175;

Clarity

· Эффект теперь снимается с помощью Purge;

Crimson Guard

· Время действия баффа увеличено с 10 до 12;

Daedalus

· Прирост урона увеличен с 76 до 80;

Dagon

· Теперь сразу убивает иллюзии;

Demon Edge

· Цена уменьшена с 2400 до 2200;

· Прирост урона уменьшен с 46 до 42;

Desolator

· Больше не уникальный модификатор атаки;

Enchanted Mango

· Цена уменьшена со 110 до 100;

· Теперь не может быть продан и должен быть использован;

Faerie Fire

· Цена уменьшена с 75 до 70;

Force Staff

· Теперь собирается из Ring of Health вместо Ring of Regeneration;

· Прирост регенерации здоровья увеличен с 4 до 6;

· Цена на рецепт уменьшена с 900 до 400;

Hurricane Pike

· Регенерация здоровья увеличена на 2 (исходит из переделки Force Staff);

Hand of Midas

· Стоимость рецепта увеличена с 1550 до 1650;

· Множитель опыта увеличен с 1,75 до 1,85;

· Получаемое золото уменьшено с 220 до 200;

Healing Salve

· Эффект лечения теперь снимается с помощью Purge;

Heart of Tarrasque

· Теперь для сборки нужен второй Vitality Booster вместо рецепта;

· Прирост силы уменьшен с 45 до 40;

· Прирост здоровья увеличен с 250 до 500;

Heaven's Halberd

· Не снимается после наложения неуязвимости к заклинаниям;

Helm of the Dominator

· Теперь для сборки нужен Ring of Health вместо рецепта;

· Прирост регенерации здоровья увеличен с 8 до 10;

Mask of Madness

· Теперь для сборки нужен Quarterstaff вместо рецепта;

· Добавляет 20 урона и 10 скорости атаки;

· Активация Berserk добавляет 110 скорости атаки вместо 120;

· Теперь может быть разобран;

Morbid Mask

· Стоимость уменьшена с 1200 до 1100;

· Дополнительный урон уменьшен с 15 до 10;

Solar Crest

Добавление/снижение брони от эффекта уменьшено с 12 до 10;

· При использовании на врага теперь ему даётся не 25% промахов, а 25% шанс на Truestrike атакующим;

Moon Shard

· При использовании даёт половину дополнительного обзора ночью;

Necronomicon

· Время действия призванных существ увеличено с 40 до 45;

Observer Ward

· Цена уменьшена с 65 до 60;

Radiance

· Урон по иллюзиям от эффекта уменьшен с 40 до 35 в секунду;

Refresher Orb

· Теперь при использовании даёт заряды для требующих их заклинаний (например, Shrapnel у Sniper);

Rod of Atos

· Теперь собирается из одного Staff of Wizardry, двух Bracer и рецепта за 1100;

Прирост интеллекта уменьшен с 30 до 20;

· Теперь не даёт +350 к здоровью, а даёт +15 к силе, +6 к ловкости и +6 к урону;

Sange

· Стоимость рецепта уменьшена на 100;

Yasha

· Стоимость рецепта уменьшена на 100;

· Прирост ловкости уменьшен с 15 до 10;

Manta Style

· Стоимость рецепта увеличена на 100;

Scythe of Vyse

· Время перезарядки уменьшено с 25 до 22;

Shiva's Guard

· Стоимость рецепта увеличена с 600 до 650;

Silver Edge

· Стоимость рецепта увеличена с 500 до 700;

Soul Ring

· Теперь требует Mango вместо рецепта;

Urn of Shadows

· Регенерация теперь работает как от Healing Salve, а не маленькими частыми тиками;

· Теперь собирается из Ring of Protection, Infused Raindrop, Circlet и рецепта;

· Стоимость рецепта увеличена с 250 до 310;

· Теперь даёт не +6 к силе и +50% к регенерации маны, а +2 ко всем показателям, +2 к броне и +1 к регенерации маны;

Герои

Alchemist

· Время перезарядки способности Unstable Concoction увеличено с 16 до 22/20/18/16;

· Область действия способности Unstable Concoction увеличена с 175 до 200;

· Базовый бонус к золоту от Greevil's Greed уменьшен с 6/8/10/12 до 4;

· Бонус Greevil's Greed за стак увеличен с 3 до 4;

· Максимальное количество дополнительного золота от Greevil's Greed изменено с 12/20/28/36 на 16/20/24/28;

Ancient Apparition

· Дальность атаки увеличена с 600 до 675;

· Изменение скорости передвижения от Ice Vortex теперь дает ускорение Ancient Apparition;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь дается +8% к замедлению передвижения и снижению сопротивления магии от Ice Vortex (уровень 20);

Axe

· Переработан Scepter на Axe. Battle Hunger теперь уменьшает урон от врага на 30%. Battle Hunger можно применять на врагов с расстояния 700 после успешного использования Culling Blade;

Bane

· Переработан Scepter. Теперь он дает Brain Sap время перезарядки в 1,5 сек. Проходит через иммунитет к магии;

· Рост показателей ловкости и интеллекта у Bane увеличен на 0,3, чтобы соответствовать росту силы;

· Fiend's Grip наносит урон каждые 0,5 сек. вместо каждой 1 сек;

Beastmaster

· Дальность применения Wild Axes увеличена с 1300 до 1500;

· Манакост Wild Axes изменен с 120 до 105/110/115/120;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +1 призванный кабан (уровень 15);

Bloodseeker

· Время перезарядки способности Bloodrite изменено с 25/21/17/13 на 18/16/14/12;

· Время применения Bloodrite уменьшено с 0.4 до 0.3;

Bounty Hunter

· Исправлен баг, из-за которого цепь Shuriken Toss под воздействием Scepter прерывалась, если одна из целей имела иммунитет к магии;

Brewmaster

· Время применения Drunken Haze уменьшено с 0,3 до 0,2;

· Длительность Drunken Haze увеличена с 4 до 4,5;

· Время применения Hurl Boulder уменьшено с 0,4 до 0,25;

· Критический урон Drunken Brawler увеличен с 200% до 230%; Заменен талант на ускоренное возрождение: +2 сек. к замедлению от Thunderclap (уровень 20);

Bristleback

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +10% вампиризма от способностей (уровень 20);

Chaos Knight

· Время применения Reality Rift уменьшено с 0,4 до 0,3;

· Время перезарядки способности Reality Rift изменено с 24/18/12/6 на 18/14/10/6;

· Вампиризм Chaos Strike изменен с 65% до 75%;

· Урон, который получают иллюзии Phantasm, увеличен с 200% до 260%;

Monkey King

· Wukong's Command больше не имеет 50/70/90 бонусного урона;

· Wukong's Command даёт герою 8/14/20 бонусной брони;

· Солдаты Wukong's Command больше не могут накладывать эффект предметов Basher/Abyssal;

· Скорость атаки солдат улучшена с 2.0 до 1.7;

· Исправлена ошибка при которой заряды Urn of Shadows могли пропадать во время использования Wukong's Command;

· Исправлена ошибка при которой Monkey King мог временно иметь бОльшую дальность обзора после использования способности Tree Jump;

Morphling

· Манакост Adaptive Strike изменен с 100/90/80/70 на 80;

Naga Siren

· Время применения способности Song of the Siren увеличено с 0.8 до 1.0;

· Время перезарядки Song of the Siren увеличено с 180/120/60 на 160/120/80;

· Область действия Song of the Siren изменена с 1250 на 1000/1200/1400;

· Урон иллюзий Mirror Image изменен с 600/500/400/300% на 550/500/450/400%

· Урон Rip Tide увеличен с 100/140/180/220 до 120/160/200/240;

· Время применения способности Ensnare уменьшено с 0.65 до 0.6;

· Манакост способности Ensnare уменьшен с 90/100/110/120 до 100;

Nature's Prophet

· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь способность Teleportation больше не имеет времени перезарядки (Уровень 25);

Necrophos

· Усиление восстановления здоровья и маны способности Ghost Shroud увеличено с 50% до 75%;

Night Stalker

· Пассивная способность Hunter in the Night теперь может быть активирована во время ночи и дает Night Stalker 2 секунды свободное передвижение. Время перезарядки 26/22/18/14, манакост 50. Радиус обзора 1200;

Oracle

· Способность Fortune's End теперь накладывает Оцепенение вместо Замедления с ограничением скорости 0;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь максимальное время действия способности увеличено на 0,75 секунд (Уровень 10);

· Скорость полета снаряда спосоьббности Fortune's End уменьшена с 1200 до 1000;

· Дальность применения способности Purifying Flames увеличена с 800 до 850;

Outworld Devourer

· Эффект Scepter переработан. Теперь с покупкой Scepter Outworld Devourer получает два заряда способности Astral Imprisonment, дальность применения способности увеличена на 300. Урон двух Astral в одной области складывается. Время перезарядки 12 секунд;

Phantom Lancer

· Исправлена ошибка при которой иллюзии способности Doppleganger жили на одну секунду больше;

· Бонусная ловкость способности Phantom Rush теперь дает перед первым ударом, а не после;

· Максимальное количество иллюзий способности Juxtapose увеличено с 5/7/9 до 6/8/10;

Phoenix

· Время действия способности Fire Spirits увеличено с 16 до 20;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +20% к получаемому опыту (Уровень 10);

Pudge

· Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь время действия способности Dismember увеличено на 1 секунду (Уровень 20);

Pugna

· Способность Life Drain теперь накладывает эффект True Sight на цель;

· Дальность применения способности Life Drain уменьшена с 900/1050/1200 до 800;

· Способность Life Drain теперь имеет буффер разрыва в размере 100 (способность прекращает действие при 900 юнитах);

· Заменен талант на ускоренное возрождение: + 1 секунда ко времени действия способности Decrepify (Уровень 15);

Queen of Pain

· Талант 25 уровня изменен с отсутствия времени перезарядки Shadow Strike на область действия 550 для Shadow Strike;

Razor

· Способность Eye of the Storm теперь приоритизирует героев под действием Static Link;

· Способность Eye of the Storm больше не имеет времени применения;

Riki

· Базовая скорость передвижения уменьшена на 5;

Sand King

· Caustic Finale больше не является уникальным модификатором атаки;

· Задержка невидимости после выхода из способности Sand Storm изменена с 1.5 на 0.9/1.1/1.3/1.5;

· Урон в секунду способности Sand Storm изменен с 25/50/75/100 на 40/60/80/100;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: -50 замедления скорости атаки Epicenter (Уровень 15);

Shadow Demon

· Манакост Shadow Poison уменьшен с 55 до 50;

· Способность Soul Catcher теперь действует на всех врагов в области действия;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: -1,5 ко времени перезарядки способности Shadow Poison (Уровень 20);

Shadow Shaman

· Базовый урон увеличен на 6;

· Дальность атаки Mass Serpent Wards увеличена на 50;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +4 Serpent Ward (Уровень 20);

Silencer

· Переработан Scepter. Glaives of Wisdom теперь игнорируют иммунитет к магии и наносят на 100% больше урона юнитам под действием Безмолвия;

Skywrath Mage

· Талант 15 уровня изменен с +75 урона на +10% магического вамиризма;

Slark

· Прирост интеллекта уменьшен с 1.9 до 1.7;

Spectre

· Время перезарядки Haunt увеличено с 140/130/120 до 180/150/120;

Spirit Breaker

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +30% урона Greater Bash (Уровень 20);

Sven

· God's Strength теперь дает 16/28/40 бонусной Силы во время действия;

· Дополнительный урон God's Strength уменьшен с 100/150/200% до 80/120/160%;

Techies

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +250 к атаке (Уровень 25);

Templar Assassin

· Прирост ловкости уменьшен с 2.7 до 2.3;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: -8 к снижению брони Meld (Уровень 25);

Terrorblade

· Потеря скорости передвижения во время Metamorphosis увеличена с 25 до 30;

Tidehunter

· Манакост Gush изменен с 120 до 90/100/110/120;

· Способность Gush, улучшенная Scepter, теперь даёт кратковременное обнаружение противника, по которому попадёт (например, как Plasma Field у Razor);

Tiny

Базовый урон увеличен на 4;

· Ультимативная способность Grow увеличивает шанс срабатывания Craggy Exterior на 6/8/10%;

Treant Protector

· Nature's Guise теперь накладывает эффект полного Оцепенения и Обезоруживания вместо Баша;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +40 урона/лечения Leech Seed (Уровень 25);

Undying

· Талант на снижение времени возрождения заменён на +15 к регенерации здоровья (10 уровень).

Ursa

· Базовый урон уменьшен на 3.

Vengeful Spirit

· Длительность перезарядки Wave of Terror снижена с 20 до 22/20/18/16.

· Vengeance Aura снижена с 12/20/28/36% до 10/18/26/34%.

Venomancer

· Талант на снижение времени возрождения заменён на +14% замедления от Poison Sting (25 уровень).

Viper

· Первый урон от Viper Strike теперь наносится сразу же.

· Длительность перезарядки Viper Strike снижено с 70/50/30 до 60/45/30.

Visage

· Длительность Grave Chill увеличена с 3/4/5/6 до 3.25/4.5/5.75/7.

· Талант на уменьшение времени возрождения заменён на двойную атаку Soul Assumption (атакует случайную вторую цель в радиусе применения способности).

Warlock

· Манакост Chaotic Offering увеличен с 200/300/400 до 250/350/450.

· Талант на уменьшение времени возрождения заменён на Summons a Golem on death (20 уровень)

Windranger

· Windranger на уровне 20 новые таланты: Windrun дает невидимость или +120 урона от Powershot;

· Windranger Levle 25 новые таланты: +30% Уменьшение времени перезарядки способностей или +150 дальности атаки;

Winter Wyvern:

· Бонус скорости атаки от Winter`s Curse увеличен с 75 до 80;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +1 секунда действия Cold Embrace(Уровень 20);

Witch Doctor:

· Aghanim Scepter дает способность True Sight для Death Ward;

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +2 прыжка от Casks(Уровень 15);

Wraith King:

· Талант 20 уровня (+20 силы) заменен на +10% Vampiric Aura;

· Талант 25 уровня (+20% Vampiric Aura) заменен на способностью выстреливать во всех врагов Wraithfire Blast вместо замедления;

Zeus:

· Заменен талант на ускоренное возрождение: +0.5 оглушения от Lightining Bolt(Уровень 20).

