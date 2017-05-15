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В Dota 2 вышел патч 7.06

Новое обновление от Valve на котором пройдет The International

  • 15.05.2017 18:38
  • 129 просмотров
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В Dota 2 вышел патч 7.06

В сети появился новый патч для Dota 2 под числом 7.06. Полный список изменений:

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОБИВАНИИ КРИПОВ

·         Добивание своего крипа теперь приносит добившей команде награду в 30% опыта

·         Опыт за добитого крипа увеличен с 50% до 70%

ШРАЙНЫ

·         Святыни теперь с начала игры имеют перезарядку и доступны только через 5 минут

·         Количество святынь на базе сокращено с 5 до 3 (удалены святыни рядом с бараками на верхней и нижней линиях)

·         Скорость повышения регенерации маны снижена с 1 до 0,75 в минуту

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНИЙ

·         Добавлен дополнительный крип ближнего боя в первые 15 минут

·         Теперь крипы встречаются ближе к вышке на сложной линии

·         Длительность агра крипа снижена с 2.5 до 2.3

·         Перезарядка агра крипов увеличена с 2.5 до 3.0

·         Обзор линейных крипов снижен с 850/800 до 750 

ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСА:

·         Нейтралы теперь появляются каждую минуту вместо 2 минут

·         Нейтралы теперь дают на 20% меньше золота и опыта

·         Награда (золото и опыт) за убийство нейтралов теперь увеличиваются на 2% каждые 7,5 минут

КРИПЫ

·         Осадный тип урона (катапульта) против укрепленной брони увеличен с 150% до 250%

·         Опыт за катапульты увеличен с 550 до 825

·         Теперь катапульта появляется каждую 10ю волну (раньше — каждую седьмую)

·         Теперь дополнительные крипы дальнего боя/катапульты появляются на 40 минуте вместо 45.

АТРИБУТЫ

·         Рост силы героев увеличен на 0.3 

·         Регенерация здоровья за единицу силы увеличена с 0.03 до 0.06

·         Базовая регенерация здоровья уменьшена на 0.25

·         Усиление заклинаний от интеллекта возросло с 1% за 15 единиц до 1% за 14 единиц

·         За единицу интеллекта герой получает 11 маны вместо 12

·         Базовая мана увеличена с 50 до 75

ЭКОНОМИКА

·         Награда за крипа ближнего боя снижена с 45 до 40

·         Теперь награда за крипа ближнего боя увеличивается на 1 единицу золота вместо 3

·         Награда команда за уничтожение бараков ближнего/дальнего боя снижена с 275/225 до 225/150 каждому

·         Награда за убийство Рошана уменьшена с 200 до 150

·         Награда за уничтожение святыни уменьшена с 150 до 125

·         Death cost from 100 + NW/50 to 50 + NW/40

·         Награда за уничтожение тир-3 башни снижена с 240 до 200

·         Награда за уничтожение тир-4 башни снижена с 280 до 200

ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

·         Награда за убийство иллюзии теперь составляет 2*уровень героя (ранее — 5+уровень героя)

·         Снижение урона от иллюзий теперь 60%, а не 50%

·         Перезарядка выкупа теперь составляет не 7 минут, а 8 минут

·         Рошан теперь дает Сыр после второй смерти

·         Бонусная броня Рошана увеличена с 1.1 до 1.3 за интервал

·         Руны теперь появляются на обеих сторонах реки после 40 минут игры

·         Вероятность уклонения больше не распространяется на летающих юнитов (Batrider во время Firefly)

·         Исправлены различные проблемы с маршрутом крипов сил тьмы между первой и второй башней

·         Площадь бонусной брони от башни увеличена с 1400 до 1600

Предметы

Aether Lens

·         Теперь вместо Ring of Health для сборки нужен Void Stone;

·         Теперь не даёт +8 к регенерации здоровья;

·         Теперь даёт +100% к регенерации маны;

·         Прирост магического урона увеличен с 5% до 6%;

Blade Mail

·         Время перезарядки увеличено с 18 до 20;

Blight Stone

·         Теперь не уникальный модификатор атаки;

Bloodthorn

·         Время перезарядки увеличено с 14 до 18;

Bottle

·         Цена уменьшена с 660 до 650;

Bracer

·         Стоимость рецепта уменьшена со 190 до 175;

Clarity

·         Эффект теперь снимается с помощью Purge;

Crimson Guard

·         Время действия баффа увеличено с 10 до 12;

Daedalus

·         Прирост урона увеличен с 76 до 80;

Dagon

·         Теперь сразу убивает иллюзии;

Demon Edge

·         Цена уменьшена с 2400 до 2200;

·         Прирост урона уменьшен с 46 до 42;

Desolator

·         Больше не уникальный модификатор атаки;

Enchanted Mango

·         Цена уменьшена со 110 до 100;

·         Теперь не может быть продан и должен быть использован;

Faerie Fire

·         Цена уменьшена с 75 до 70;

Force Staff

·         Теперь собирается из Ring of Health вместо Ring of Regeneration;

·         Прирост регенерации здоровья увеличен с 4 до 6;

·         Цена на рецепт уменьшена с 900 до 400;

Hurricane Pike

·         Регенерация здоровья увеличена на 2 (исходит из переделки Force Staff);

Hand of Midas

·         Стоимость рецепта увеличена с 1550 до 1650;

·         Множитель опыта увеличен с 1,75 до 1,85;

·         Получаемое золото уменьшено с 220 до 200;

Healing Salve

·         Эффект лечения теперь снимается с помощью Purge;

Heart of Tarrasque

·         Теперь для сборки нужен второй Vitality Booster вместо рецепта;

·         Прирост силы уменьшен с 45 до 40;

·         Прирост здоровья увеличен с 250 до 500;

Heaven's Halberd

·         Не снимается после наложения неуязвимости к заклинаниям;

Helm of the Dominator

·         Теперь для сборки нужен Ring of Health вместо рецепта;

·         Прирост регенерации здоровья увеличен с 8 до 10;

Mask of Madness

·         Теперь для сборки нужен Quarterstaff вместо рецепта;

·         Добавляет 20 урона и 10 скорости атаки;

·         Активация Berserk добавляет 110 скорости атаки вместо 120;

·         Теперь может быть разобран;

Morbid Mask

·         Стоимость уменьшена с 1200 до 1100;

·         Дополнительный урон уменьшен с 15 до 10;

Solar Crest

Добавление/снижение брони от эффекта уменьшено с 12 до 10;

·         При использовании на врага теперь ему даётся не 25% промахов, а 25% шанс на Truestrike атакующим;

Moon Shard

·         При использовании даёт половину дополнительного обзора ночью;

Necronomicon

·         Время действия призванных существ увеличено с 40 до 45;

Observer Ward

·         Цена уменьшена с 65 до 60;

Radiance

·         Урон по иллюзиям от эффекта уменьшен с 40 до 35 в секунду;

Refresher Orb

·         Теперь при использовании даёт заряды для требующих их заклинаний (например, Shrapnel у Sniper);

Rod of Atos

·         Теперь собирается из одного Staff of Wizardry, двух Bracer и рецепта за 1100;

Прирост интеллекта уменьшен с 30 до 20;

·         Теперь не даёт +350 к здоровью, а даёт +15 к силе, +6 к ловкости и +6 к урону;

Sange

·         Стоимость рецепта уменьшена на 100;

Yasha

·         Стоимость рецепта уменьшена на 100;

·         Прирост ловкости уменьшен с 15 до 10;

Manta Style

·         Стоимость рецепта увеличена на 100;

Scythe of Vyse

·         Время перезарядки уменьшено с 25 до 22;

Shiva's Guard

·         Стоимость рецепта увеличена с 600 до 650;

Silver Edge

·         Стоимость рецепта увеличена с 500 до 700;

Soul Ring

·         Теперь требует Mango вместо рецепта;

Urn of Shadows

·         Регенерация теперь работает как от Healing Salve, а не маленькими частыми тиками;

·         Теперь собирается из Ring of Protection, Infused Raindrop, Circlet и рецепта;

·         Стоимость рецепта увеличена с 250 до 310;

·         Теперь даёт не +6 к силе и +50% к регенерации маны, а +2 ко всем показателям, +2 к броне и +1 к регенерации маны;  

Герои

Alchemist

·         Время перезарядки способности Unstable Concoction увеличено с 16 до 22/20/18/16;

·         Область действия способности Unstable Concoction увеличена с 175 до 200;

·         Базовый бонус к золоту от Greevil's Greed уменьшен с 6/8/10/12 до 4;

·         Бонус Greevil's Greed за стак увеличен с 3 до 4;

·         Максимальное количество дополнительного золота от Greevil's Greed изменено с 12/20/28/36 на 16/20/24/28;

Ancient Apparition

·         Дальность атаки увеличена с 600 до 675;

·         Изменение скорости передвижения от Ice Vortex теперь дает ускорение Ancient Apparition;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь дается +8% к  замедлению передвижения и снижению сопротивления магии от Ice Vortex (уровень 20);

Axe

·         Переработан Scepter на Axe. Battle Hunger теперь уменьшает урон от врага на 30%. Battle Hunger можно применять на врагов с расстояния 700 после успешного использования Culling Blade;

Bane

·         Переработан Scepter. Теперь он дает Brain Sap время перезарядки в 1,5 сек. Проходит через иммунитет к магии;

·         Рост показателей ловкости и интеллекта у Bane увеличен на 0,3, чтобы соответствовать росту силы;

·         Fiend's Grip наносит урон каждые 0,5 сек. вместо каждой 1 сек;

Beastmaster

·         Дальность применения Wild Axes увеличена с 1300 до 1500;

·         Манакост Wild Axes изменен с 120 до 105/110/115/120;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение:  +1 призванный кабан (уровень 15);

Bloodseeker

·         Время перезарядки способности Bloodrite изменено с 25/21/17/13 на 18/16/14/12;

·         Время применения Bloodrite уменьшено с 0.4 до 0.3;

Bounty Hunter

·         Исправлен баг, из-за которого цепь Shuriken Toss под воздействием Scepter прерывалась, если одна из целей имела иммунитет к магии;

Brewmaster

·         Время применения Drunken Haze уменьшено с 0,3 до 0,2;

·         Длительность Drunken Haze увеличена с 4 до 4,5;

·         Время применения Hurl Boulder уменьшено с 0,4 до 0,25;

·         Критический урон Drunken Brawler увеличен с 200% до 230%; Заменен талант на ускоренное возрождение: +2 сек. к замедлению от Thunderclap (уровень 20);

Bristleback

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +10% вампиризма от способностей (уровень 20);

Chaos Knight

·         Время применения Reality Rift уменьшено с 0,4 до 0,3;

·         Время перезарядки способности Reality Rift изменено с 24/18/12/6 на 18/14/10/6;

·         Вампиризм Chaos Strike изменен с 65% до 75%;

·         Урон, который получают иллюзии Phantasm, увеличен с 200% до 260%;

Monkey King

·         Wukong's Command больше не имеет 50/70/90 бонусного урона;

·         Wukong's Command даёт герою 8/14/20 бонусной брони;

·         Солдаты Wukong's Command больше не могут накладывать эффект предметов Basher/Abyssal;

·         Скорость атаки солдат улучшена с 2.0 до 1.7;

·         Исправлена ошибка при которой заряды Urn of Shadows могли пропадать во время использования Wukong's Command;

·         Исправлена ошибка при которой Monkey King мог временно иметь бОльшую дальность обзора после использования способности Tree Jump;

Morphling

·         Манакост Adaptive Strike изменен с 100/90/80/70 на 80;

Naga Siren

·         Время применения способности Song of the Siren увеличено с 0.8 до 1.0;

·         Время перезарядки Song of the Siren увеличено с 180/120/60 на 160/120/80;

·         Область действия Song of the Siren изменена с 1250 на 1000/1200/1400;

·         Урон иллюзий Mirror Image изменен с 600/500/400/300% на 550/500/450/400%

·         Урон Rip Tide увеличен с 100/140/180/220 до 120/160/200/240;

·         Время применения способности Ensnare уменьшено с 0.65 до 0.6;

·         Манакост способности Ensnare уменьшен с 90/100/110/120 до 100;

Nature's Prophet

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь способность Teleportation больше не имеет времени перезарядки (Уровень 25);

Necrophos

·         Усиление восстановления здоровья и маны способности Ghost Shroud увеличено с 50% до 75%;

Night Stalker

·         Пассивная способность Hunter in the Night теперь может быть активирована во время ночи и дает Night Stalker 2 секунды свободное передвижение. Время перезарядки 26/22/18/14, манакост 50. Радиус обзора 1200;

Oracle

·         Способность Fortune's End теперь накладывает Оцепенение вместо Замедления с ограничением скорости 0;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь максимальное время действия способности увеличено на 0,75 секунд (Уровень 10);

·         Скорость полета снаряда спосоьббности Fortune's End уменьшена с 1200 до 1000;

·         Дальность применения способности Purifying Flames увеличена с 800 до 850;  

Outworld Devourer

·         Эффект Scepter переработан. Теперь с покупкой Scepter Outworld Devourer получает два заряда способности Astral Imprisonment, дальность применения способности увеличена на 300. Урон двух Astral в одной области складывается. Время перезарядки 12 секунд;

Phantom Lancer

·         Исправлена ошибка при которой иллюзии способности Doppleganger жили на одну секунду больше;

·         Бонусная ловкость способности Phantom Rush теперь дает перед первым ударом, а не после;

·         Максимальное количество иллюзий способности Juxtapose увеличено с 5/7/9 до 6/8/10;

Phoenix

·         Время действия способности Fire Spirits увеличено с 16 до 20;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +20% к получаемому опыту (Уровень 10);

Pudge

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: теперь время действия способности Dismember увеличено на 1 секунду (Уровень 20);

Pugna

·         Способность Life Drain теперь накладывает эффект True Sight на цель;

·         Дальность применения способности Life Drain уменьшена с 900/1050/1200 до 800;

·         Способность Life Drain теперь имеет буффер разрыва в размере 100 (способность прекращает действие при 900 юнитах);

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: + 1 секунда ко времени действия способности Decrepify (Уровень 15);

Queen of Pain

·         Талант 25 уровня изменен с отсутствия времени перезарядки Shadow Strike на область действия 550 для Shadow Strike;

Razor

·         Способность Eye of the Storm теперь приоритизирует героев под действием Static Link;

·         Способность Eye of the Storm больше не имеет времени применения;

Riki

·         Базовая скорость передвижения уменьшена на 5;

Sand King

·         Caustic Finale больше не является уникальным модификатором атаки;

·         Задержка невидимости после выхода из способности Sand Storm изменена с 1.5 на 0.9/1.1/1.3/1.5;

·         Урон в секунду способности Sand Storm изменен с 25/50/75/100 на 40/60/80/100;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: -50 замедления скорости атаки Epicenter (Уровень 15);

Shadow Demon

·         Манакост Shadow Poison уменьшен с 55 до 50;

·         Способность Soul Catcher теперь действует на всех врагов в области действия;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: -1,5 ко времени перезарядки способности Shadow Poison (Уровень 20);

Shadow Shaman

·         Базовый урон увеличен на 6;

·         Дальность атаки Mass Serpent Wards увеличена на 50;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +4 Serpent Ward (Уровень 20);

Silencer

·         Переработан Scepter. Glaives of Wisdom теперь игнорируют иммунитет к магии и наносят на 100% больше урона юнитам под действием Безмолвия;

Skywrath Mage

·         Талант 15 уровня изменен с +75 урона на +10% магического вамиризма;

Slark

·         Прирост интеллекта уменьшен с 1.9 до 1.7;

Spectre

·         Время перезарядки Haunt увеличено с 140/130/120 до 180/150/120;

Spirit Breaker

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +30% урона Greater Bash (Уровень 20);

Sven

·         God's Strength теперь дает 16/28/40 бонусной Силы во время действия;

·         Дополнительный урон God's Strength  уменьшен с 100/150/200% до 80/120/160%;

Techies

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +250 к атаке (Уровень 25);

Templar Assassin

·         Прирост ловкости уменьшен с 2.7 до 2.3;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: -8 к снижению брони Meld (Уровень 25);

Terrorblade

·         Потеря скорости передвижения во время Metamorphosis  увеличена с 25 до 30;

Tidehunter

·         Манакост Gush изменен с 120 до 90/100/110/120;

·         Способность Gush, улучшенная Scepter, теперь даёт кратковременное обнаружение противника, по которому попадёт (например, как Plasma Field у Razor);

Tiny

Базовый урон увеличен на 4;

·         Ультимативная способность Grow увеличивает шанс срабатывания Craggy Exterior на 6/8/10%;

Treant Protector

·         Nature's Guise теперь накладывает эффект полного Оцепенения и Обезоруживания вместо Баша;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +40 урона/лечения Leech Seed  (Уровень 25);

Undying

·         Талант на снижение времени возрождения заменён на +15 к регенерации здоровья (10 уровень).

Ursa

·         Базовый урон уменьшен на 3.

Vengeful Spirit

·         Длительность перезарядки Wave of Terror снижена с 20 до 22/20/18/16.

·         Vengeance Aura снижена с 12/20/28/36% до 10/18/26/34%.

Venomancer

·         Талант на снижение времени возрождения заменён на +14% замедления от Poison Sting (25 уровень).

Viper

·         Первый урон от Viper Strike теперь наносится сразу же.

·         Длительность перезарядки Viper Strike снижено с 70/50/30 до 60/45/30.

Visage

·         Длительность Grave Chill увеличена с 3/4/5/6 до 3.25/4.5/5.75/7.

·         Талант на уменьшение времени возрождения заменён на двойную атаку Soul Assumption (атакует случайную вторую цель в радиусе применения способности).

Warlock

·         Манакост Chaotic Offering увеличен с 200/300/400 до 250/350/450.

·         Талант на уменьшение времени возрождения заменён на Summons a Golem on death (20 уровень)

Windranger

·         Windranger на уровне 20 новые таланты: Windrun дает невидимость или +120 урона от Powershot;

·         Windranger Levle 25 новые таланты: +30% Уменьшение времени перезарядки способностей или +150 дальности атаки;

Winter Wyvern:

·         Бонус скорости атаки от Winter`s Curse увеличен с 75 до 80;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +1 секунда действия Cold Embrace(Уровень 20);

Witch Doctor:

·         Aghanim Scepter дает способность True Sight для Death Ward;

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +2 прыжка от Casks(Уровень 15);

Wraith King:

·         Талант 20 уровня (+20 силы) заменен на +10% Vampiric Aura;

·         Талант 25 уровня (+20% Vampiric Aura) заменен на способностью выстреливать во всех врагов Wraithfire Blast вместо замедления;

Zeus:

·         Заменен талант на ускоренное возрождение: +0.5 оглушения от Lightining Bolt(Уровень 20).
 

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