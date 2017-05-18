Прямо сейчас в Шанхае проходит второй сезон турнира SL i-League Dota 2 Invitational, который станет первым LAN чемпионатом, в новом сезоне после The Kiev Major. Восьмерка лучших команд мира сойдется в битве за первенство и призовой фонд в 100 тысяч долларов. Смотрите самые горячие игры в прямом эфире вместе со sport.ua:

Расписание турнира по киевскому/московскому времени (+5 для местного времени в Шанхае):

18 мая. Группа А

07:00 IG vs. TNC

vs. 10:00 VGJ vs. Alliance

vs. 13:00 Winners Final

19 мая. Группа B

07:00 Liquid vs. Faceless

vs. 10:00 Newbee vs. Vega

vs. 13:00 Winners Final

Открытие игрового дня 20 и 21 мая останется без изменений, матчи стартуют в 5 утра по киевскому/московскому времени (10:00 по местному времени в Шанхае).

Расписание на 3 и 4 день SL i-League Dota 2 Invitational S2 по киевскому/московскому времени (+5 для местного времени в Шанхае):

20 мая. Финал группового этапа

05:00 Group A Losers match

08:00 Group B Losers match

11:00 Group A Final

14:00 Group B Final

21 мая. Гранд Финал