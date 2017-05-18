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SL i-League Invitational: Расписание игр и прямая трансляция. LIVE

Первый крупный LAN турнир после The Kiev Major радует зрителей качественной игрой

  • 18.05.2017 12:03
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SL i-League Invitational: Расписание игр и прямая трансляция. LIVE

Прямо сейчас в Шанхае проходит второй сезон турнира SL i-League Dota 2 Invitational, который станет первым LAN чемпионатом, в новом сезоне после The Kiev Major. Восьмерка лучших команд мира сойдется в битве за первенство и призовой фонд в 100 тысяч долларов. Смотрите самые горячие игры в прямом эфире вместе со sport.ua:

Расписание турнира по киевскому/московскому времени (+5 для местного времени в Шанхае):

18 мая. Группа А

  • 07:00  IG vs. TNC
  • 10:00  VGJ vs. Alliance
  • 13:00  Winners Final

19 мая. Группа B

  • 07:00  Liquid vs. Faceless
  • 10:00  Newbee vs. Vega
  • 13:00  Winners Final

Открытие игрового дня 20 и 21 мая останется без изменений, матчи стартуют в 5 утра по киевскому/московскому времени (10:00 по местному времени в Шанхае).

Расписание на 3 и 4 день SL i-League Dota 2 Invitational S2 по киевскому/московскому времени (+5 для местного времени в Шанхае):

20 мая. Финал группового этапа

  • 05:00  Group A Losers match
  • 08:00  Group B Losers match
  • 11:00  Group A Final
  • 14:00  Group B Final

21 мая. Гранд Финал

  • 05:00  B1 vs. A2
  • 08:00  A1 vs. B2
  • 12:00  Grand Final

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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