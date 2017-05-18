Прямо сейчас в Шанхае проходит второй сезон турнира SL i-League Dota 2 Invitational, который станет первым LAN чемпионатом, в новом сезоне после The Kiev Major. Восьмерка лучших команд мира сойдется в битве за первенство и призовой фонд в 100 тысяч долларов. Смотрите самые горячие игры в прямом эфире вместе со sport.ua:
Расписание турнира по киевскому/московскому времени (+5 для местного времени в Шанхае):
18 мая. Группа А
- 07:00 IG vs. TNC
- 10:00 VGJ vs. Alliance
- 13:00 Winners Final
19 мая. Группа B
- 07:00 Liquid vs. Faceless
- 10:00 Newbee vs. Vega
- 13:00 Winners Final
Открытие игрового дня 20 и 21 мая останется без изменений, матчи стартуют в 5 утра по киевскому/московскому времени (10:00 по местному времени в Шанхае).
Расписание на 3 и 4 день SL i-League Dota 2 Invitational S2 по киевскому/московскому времени (+5 для местного времени в Шанхае):
20 мая. Финал группового этапа
- 05:00 Group A Losers match
- 08:00 Group B Losers match
- 11:00 Group A Final
- 14:00 Group B Final
21 мая. Гранд Финал
- 05:00 B1 vs. A2
- 08:00 A1 vs. B2
- 12:00 Grand Final
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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