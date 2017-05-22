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Natus Vincere получили приглашение на EPICENTER: Moscow

Украинская организация получила приз зрительских симпатий и место в основной части турнира в придачу

  • 22.05.2017 18:39
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Natus Vincere получили приглашение на EPICENTER: Moscow

Несколько дней назад мы запустили открытое голосование с целью определить последнего участника EPICENTER: Moscow. По результатам голосования лучшей оказалась команда Na'Vi! За игроков украинского клуба проголосовало 53,8 тыс. человек, что составило почти 75% от общего числа респондентов.

Последний инвайт в основной этап EPICENTER: Moscow разыгрывался между командами, которые проиграли в финале региональных квалификаций. Кроме  Natus Vincere в зрительском голосовании участвовали  Team NP,  Team Faceless и  LGD Gaming. После трёх дней голосования победа досталась команде Natus Vincere.

EPICENTER: Moscow пройдёт с 4 по 11 июня на площадке «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. долларов.
 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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