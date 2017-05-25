Киберфутболист Динамо вышел в плей-офф турнира Futbol TV Cup 2017

Завершился групповой этап международного турнира по кибердисциплине FIFA17 - Futbol TV Cup 2017.

Виталий ‘Labotryas’ Муха, киберфутболист «Динамо» Киев, набрав 26 очков, занял вторую строчку в группе и уверенно вышел в плей-офф турнира. На счету Виталия 8 побед, 2 ничьи и одно поражение в групповом этапе.

Всего на 1 балл его опередил титулованный аргентинец Sotullo Juan Francisco 'Patan', сыгравший с Виталием вничью.

В четверг, 25 мая, состоятся игры плей-офф и гранд-финал турнира.

Все подробности и прямые трансляции матчей турнира - на efcdk.com.