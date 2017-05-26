EPICENTER: Moscow. Групповой посев команд

Групповой этап EPICENTER: Moscow 2017 пройдёт по круговой системе. Команды сыграют матчи до двух побед. Первые команды посеют в полуфинал. Коллективы, которые займут второе и третье место, пройдут в четвертьфинал. Групповой этап пройдёт с 4 по 7 июня.

Плей-офф EPICENTER: Moscow 2017 проведут с 9 по 11 июня. Шесть команд сразятся в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед и гранд-финалом до трёх побед. Поединки примет «ВТБ Ледовый Дворец».

Второй EPICENTER по Dota 2 представили в марте 2017 года. Virtus.pro, OG, Team Liquid, Invictus Gaming и Evil Geniuses пригласили напрямую. Team Secret, Clutch Gamers, Thunderbirds и Forever Young выиграли квалификации, а Natus Vincereпобедили в зрительском голосовании среди финалистов отборочных. Призовой фонд турнира составляет $500 тыс.

