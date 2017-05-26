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EPICENTER: Moscow. Групповой посев команд

Natus Vincere встретятся с вечными противниками из OG и Team Liquid в группе А

  • 26.05.2017 14:45
  • 73 просмотров
  • 1 комментария
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EPICENTER: Moscow. Групповой посев команд

Групповой этап EPICENTER: Moscow 2017 пройдёт по круговой системе. Команды сыграют матчи до двух побед. Первые команды посеют в полуфинал. Коллективы, которые займут второе и третье место, пройдут в четвертьфинал. Групповой этап пройдёт с 4 по 7 июня.

Плей-офф EPICENTER: Moscow 2017 проведут с 9 по 11 июня. Шесть команд сразятся в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед и гранд-финалом до трёх побед. Поединки примет «ВТБ Ледовый Дворец». 

Второй EPICENTER по Dota 2 представили в марте 2017 года.  Virtus.pro,  OG,  Team Liquid,  Invictus Gaming и  Evil Geniuses пригласили напрямую.  Team Secret,  Clutch Gamers,  Thunderbirds и  Forever Young выиграли квалификации, а  Natus Vincereпобедили в зрительском голосовании среди финалистов отборочных. Призовой фонд турнира составляет $500 тыс.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 26.05.2017 15:10
    0
    Как же навям "повезло"... Есть шанс дёрнуть пуппеху за 3 место, но в остальном - печаль-беда
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