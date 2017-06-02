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Yapzor: «Готовы побеждать любого соперника»

Редакция Sport.ua взяла интервью у нового игрока Team Secret перед началом EPICENTER: Moscow

  • 02.06.2017 13:51
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Yapzor: «Готовы побеждать любого соперника»

В предверии EPICENTER: Moscow, редакция sport.ua пообщалась с новичком коллектива Team Secret – Язидом «Yapzor» Жарадатом. Игрок поделился подробностями своего перехода в «секретную» команду, о неудачном выступлении в Маниле, текущей форме команды и о групповом этапе турнира в Москве. Об этом и многом другом – в специальном материале от sport.ua:

Итак, первый вопрос: после The Kiev Major, как это было? Как ты присоединился к Team Secret?

Ну очевидно, Secret потеряли  игрока - Pieliedie и Puppey хотел вернутся на пятую позицию, поэтому им нужен был саппорт 4-ка, и почти все они выбрали меня!

Приглашение пришло от Puppey после того, как он поговорил с остальной частью команды.

Это первый раз в твоей карьере, когда ты присоединяешся к команде устоявшегося первого дивизиона со своей собственной фанбазой. Чувствуешь ли ты какое-либо давление? И если да, насколько сильное?

Я не чувствую никакого давления, потому что я знаю, что мои товарищи по команде верят в меня, и ощущая это от кого-то вроде Puppey может либо надавить на тебя, либо мотивировать, к счастью, я принял выбираю второй вариант.

Конечно, Khezu мой бывший товарищ по команде, очень помог мне в начале, чтобы дать мне право голоса в команде, а также уважать и признавать мои идеи.

К сожалению, вы закончили заняли последнее место в Маниле. Можете ли вы рассказать нашим читателям, в чем причина по твоему? Не хватило времени для тренировки, или может быть, NP были слишком сильными в тот день?

Основная причина нашего «короткого пробега» на The Manila Masters была в основном потому, что у нас сейчас нет полного понимания текущей меты. В последнее время игра меняется, и у нас не было четкого плана, что мы должны делать.

Мы многому научились на этом турнире и много чего проговорили после нашего поражения. Мы все очень хорошо проанализировали, т.к. были заинтересованы в том, чтобы не допустить прежних ошибок.

К счастью, мы чувствуем себя намного лучше в мете в данный момент, и у нас есть много турниров, чтобы раскрыть наш потенциал на полную!

Скоро ты будешь играть на EPICENTER: Moscow, что ты можешь сказать о своей группе и группах вообще? Команда чувствует себя более уверенно после The Manila Masters?

Мы определенно чувствуем себя куда более уверенно после вылета в Маниле. Группы кажутся чрезвычайно тяжелыми в EPICENTER, но мы стремимся к победе и готовы побеждать любого соперника на чемпионате.

Есть какой-то принципиальный соперник на EPICENTER? Или вы готовитесь к каждой команде одинаково?

Я не думаю, что между нами и любой другой командой существует какое-то соперничество, мы готовимся к каждому коллективу одинаково и лучше подготовим наши собственные идеи и стратегии.

Как тебе патч 7.06? Каких героев недооценивают, или наоборот - завышают?

Ну я не скажу точно, что мы с парнями думаем xD, мета все еще очень новая и все еще много требует изучения. Тем не менее, мы многое сможем показать во время EPICENTER.

Что можно сказать о Bristleback и Razor? Почему они так популярны сейчас?

Bristleback главным образом потому, что я думаю, что он очень разноплановый герой, много полезных предметов, помогающих ему, потому вы можете сыграть его на трех разных ролях.

По поводу Razor я не совсем уверен в некоторых играх. Иногда в некоторых пиках он делаетвсе  очень хорошо, а некоторые игры он просто кидает Static Link и сразу фидит.

Чем занятся саппорту в этой мете на твоей роли?

Есть много способов заработать деньги в качестве поддержки в зависимости от многих вещей, темпа игры, специфики героя, стратегии и т. д.

Какая разница между игрой в Secret и в других твоих командах (Bears, Escape)

Я думаю, что основное различие между Secret и моими прошлыми командами - это уровень их приверженности и то, что проблемы решаются в основном куда более продуктивными способами.

Можете ли вы рассказать больше о «более продуктивных» способах?

Каждый игрок принимает критику в позитивном ключе, потому что мы все хотим победить.

Можешь ли описать каждого из твоих товарищей по команде, но только одним словом?

MP - Таинственный

Midone - Замкнутый

Khezu - Смешной

Puppey - все вышеперечисленное

Считаешь ли, что теперь в Dota 2 число чемпионатов намного больше, чем нужно?

Я не думаю, что может быть слишком много турниров, так как это открывает больше возможностей для всех.

О The International 2017. Кто получит прямые приглашения? И какую систему ты бы предпочел – Single Elimination or Double? Какой из них более удобен и почему?

Пока я уверен, что OG и EG получат приглашение, и я думаю, что каждый предпочитает Double Elimination.

Лучшие команды могут учиться на своих ошибках в середине турнира и соответственно показать куда лучшую игру, поэтому многие, в том числе и я, предпочитают Double Elimination.

Как твои родители и друзья реагируют на то, что Dota 2 стала работой? Осуждают или поддерживают?

Моя семья и друзья поддерживают то, что я делаю, и стараются помогать мне настолько, насколько они могут! :)

Как проводишь время, когда не занят игрой?

Обычно я просто встречаюсь с друзьями или провожу много времени с семьей, когда я не играю в доту.

К сожалению, на этом наши вопросы закончились. Ты можешь передать привет нашими читателями, своим поклонникам фанатам, команде, спонсорам, кому хочешь :)

Я хотел бы поблагодарить мою команду за предоставленную мне возможность и ВСЕХ наших поклонников за веру в Team Secret независимо от того, что происходит!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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