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EPICENTER: Moscow. Расписание групп и прямая трансляция. LIVE

Смотри вместе со sport.ua самый большой турнир этого лета перед The International 2017

  • 06.06.2017 16:08
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EPICENTER: Moscow. Расписание групп и прямая трансляция. LIVE

Прямо сейчас набирает обороты самый крупный турнир этого лета, не считая The International - EPICENTER: Moscow. 10 сильнейших коллективов с разных уголков мира сразятся за титул сильнейшего и немного-немало призовой фонд - 500 тысяч долларов. Смотрите прямую трансляцию игр лучших команд вместе со sport.ua:

Расписание игр группового этапа 6 и 7 июня:

Распределение призового фонда:

·         1 место — $250 тыс.;

·         2 место — $100 тыс.;

·         3-4 место — по $40 тыс.;

·         5-6 место — по $20 тыс.;

·         7-8 место — по $10 тыс.;

·         9-10 место — по $5 тыс.
 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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