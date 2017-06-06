Прямо сейчас набирает обороты самый крупный турнир этого лета, не считая The International - EPICENTER: Moscow. 10 сильнейших коллективов с разных уголков мира сразятся за титул сильнейшего и немного-немало призовой фонд - 500 тысяч долларов. Смотрите прямую трансляцию игр лучших команд вместе со sport.ua:
Расписание игр группового этапа 6 и 7 июня:
Распределение призового фонда:
· 1 место — $250 тыс.;
· 2 место — $100 тыс.;
· 3-4 место — по $40 тыс.;
· 5-6 место — по $20 тыс.;
· 7-8 место — по $10 тыс.;
· 9-10 место — по $5 тыс.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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