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Динамо отказывается играть в Мариуполе 16:37 — airwolf77 истерикой моторыл и прочих бурятов,удовлетворен...нех тут шастать 16:36 — airwolf77 истерикой моторыл и прочих бурятов,удовлетворен...нех тут шастать 16:34 — DangerPanda Ну тоді дайте їм технічну поразку і нехай не вимахуються! 16:32 — And_er_son Хоть будем знать кто в Динамо работает, при всем уважении, решать можно или нельзя играть в Мариу...

Десна планувала в УПЛ грати на Оболонь-Арені 16:36 — DangerPanda На жаль, ситуація з Десною лише підтвердила, що все в українському футболі вирішує корупція 16:33 — lotusrt Эээх, кого это теперь волнует?Но всё равно, ДЕСНААА ЧЕРНІГІВ! МИ З ТОБОЮ!