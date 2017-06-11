Федерация футбола Португалии открыла киберспортивный дивизион

Федерация футбола Португалии (FPF) запустила новое подразделение по продвижению соревнований в области спорта.
Являясь руководящим органом Португалии по футболу - неудивительно, что новое подразделение FPF esports сосредоточено на спортивном симуляторе FIFA.
Президент FPF Фернандо Гомес сказал, что федерация не может пропустить свой шанс стать частью растущей, молодежной отрасли киберспорта. Проект получил спонсорство Allianz, HP, Red Bull и Moche, с которыми FPF esports проведет свой первый турнир по FIFA - Allianz Challenge. Финалы первого чемпионата пройдут 22 июня в офлайне. Общий призовой фонд Бога составляют € 20 тыс. Победителю достанется € 10 тыс.
Тереза Брантуас, генеральный директор Allianz Portugal, чья компания является главным спонсором национального женского футбола в Португалии, подчеркнула важность партнерства Allianz с Федерацией футбола Португалии.
«Эта совместная инициатива с FPF esports Allianz Challenge объединит игроков, которые имеют одинаковые интересы, ту же страсть и одно и то же желание выиграть, как и любой другой спортсмен в другом спорте», - сказал Брантуас.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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