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Virtus.Pro защитили титул The Summit 7

Virtus.Pro второй раз получают первенство в Лос Анджелесе, использовав 81 героев на всем турнире

  • 19.06.2017 08:51
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Virtus.Pro защитили титул The Summit 7

Virtus.pro успешно защитили свой титул первенства по версии The Summit, победив Team Secret в грандфинале со счетом 3:2. Команде пришлось пробиватся через нижнюю часть сетки после поражения от LGD Gaming 2-1 в первый же игровой день.

Примечательно, что VP продемонстрировали поразительную  универсальность пиков на всем турнире, выбрав 81 разных героев в 17 матчах, тем самым поставив абсолютный рекорд среди чемпионатов любого уровня. Virtus.pro не повторились в своих пиках вплоть до 5-й игры в финале.

Учитывая их победу, наряду со вторым местом на The Kiev Major, Virtus.pro становятся главным претендентом, на получение прямого приглашения на The International 2017 в Сиетле, где поборются с лучшими командами мира за титул сильнейшей и призовой фонд, который уже сейчас достиг отметки в 15 млн. долларов.

Полная запись грандфинала:

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