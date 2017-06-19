Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

The International 2017. Прямые приглашения команд

Как и в прошлом году, 6 достойнейших коллективов получили приглашения на Чемпионат Мира от Valve

  • 19.06.2017 09:00
  • 77 просмотров
  • 1 комментария
Метки
The International 2017. Прямые приглашения команд

Valve пригласила на The International 2017 команды Evil Geniuses, OG, Newbee, Team Liquid, Virtus.pro и Invictus Gaming. Компания также сообщила, что на TI7 выступят 18 коллективов, и опубликовала инвайты в региональные квалификации.

Вместе с командами, которые получили приглашения, на TI7 выступят 12 коллективов. Участники определятся по итогам региональных отборочных, которые пройдут 26-29 июня. В Китае и Азии будет разыграно по три слота, по две команды попадут на турнир из Европы и Америки, а составы из СНГ и Южной Америки будут бороться в своих квалификациях за один слот. Турнира Wildcard в 2017 году не будет.

Распределение мест по регионам:

  • Европа — 2 места;
  • СНГ — 1 место;
  • Северная Америка — 2 места;
  • Южная Америка — 1 место;
  • Восточная Азия — 3 места;
  • Китай — 3 места.

На The International 2017 участников разделят на две группы по девять команд, где каждая сыграет с каждой. Два коллектива, которые займут последние места в группах, покинут турнир, а остальные 16 пройдут в плей-офф формата double-elimination.

The International 2017 пройдет в Америке, Сиэтл, с 7 по 12 августа в Key Arena. Призовой фонд чемпионата уже сейчас превысил отметку в 15 миллионов долларов и продолжает расти. 

Фанаты Dota 2 в СНГ могут вздохнуть с облегчением, ведь два наших коллектива уже точно попадут на главный турнир этого года. Согласны вы с таким списком приглашенных команд? Делитесь в комментариях.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    kvintua
      kvintua, 19.06.2017 09:05
    0
    Дуже задоволений результатами Шкода, що у нашому регіоні лише одна квота на турнір...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.