The International 2017. Прямые приглашения команд

Valve пригласила на The International 2017 команды Evil Geniuses, OG, Newbee, Team Liquid, Virtus.pro и Invictus Gaming. Компания также сообщила, что на TI7 выступят 18 коллективов, и опубликовала инвайты в региональные квалификации.

Вместе с командами, которые получили приглашения, на TI7 выступят 12 коллективов. Участники определятся по итогам региональных отборочных, которые пройдут 26-29 июня. В Китае и Азии будет разыграно по три слота, по две команды попадут на турнир из Европы и Америки, а составы из СНГ и Южной Америки будут бороться в своих квалификациях за один слот. Турнира Wildcard в 2017 году не будет.

Распределение мест по регионам:

Европа — 2 места;

СНГ — 1 место;

Северная Америка — 2 места;

Южная Америка — 1 место;

Восточная Азия — 3 места;

Китай — 3 места.

На The International 2017 участников разделят на две группы по девять команд, где каждая сыграет с каждой. Два коллектива, которые займут последние места в группах, покинут турнир, а остальные 16 пройдут в плей-офф формата double-elimination.

The International 2017 пройдет в Америке, Сиэтл, с 7 по 12 августа в Key Arena. Призовой фонд чемпионата уже сейчас превысил отметку в 15 миллионов долларов и продолжает расти.

Фанаты Dota 2 в СНГ могут вздохнуть с облегчением, ведь два наших коллектива уже точно попадут на главный турнир этого года. Согласны вы с таким списком приглашенных команд? Делитесь в комментариях.