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Кто будет освещать квалификации The International 2017?

О том, как именно RuHUB и StarLadder укомплектовали свои студии освещения

  • 26.06.2017 07:55
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Кто будет освещать квалификации The International 2017?

Студии освещения киберспортивных мероприятий в СНГ - StarLadder и RuHUB, представили публике список талантов, которые будут работать над трансляцией квалификаций к самому крупному турниру года - The International 2017. Стоит заметить, что в этом году, чисто «на бумаге», оба состава студий освещений выглядят достаточно конкурентно и интересно. 

Одним из ведущих студии аналитики, StarLadder поставил популярного комментатора CS: GO, Юрия «strike» Терещенко, интервью с которым совсем скоро появится у нас на сайте. В то же время состав «звездной» студии аналитики пополнил один из опытнейших экспертов - Владимир «PGG» Аносов. Хозяин в здании - получится ли ему перетянуть аудиторию от RuHUB? Покажет время:

В свою очередь RuHUB ответил стандартным, но не менее эффектным составом, который традиционно возглавит Иван «на бумаге» Демкин. В стане аналитиков также пополнение, очевидно, что Артур «на бумаге» Костенко уже окончательно укоренился в коллективе после EPICENTER: Moscow:

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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