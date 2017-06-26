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The International 2017: Расписание отборов и прямая трансляция. LIVE

Cмотрите матчи закрытых квалификаций The International 2017 вместе со sport.ua

  • 26.06.2017 09:30
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The International 2017: Расписание отборов и прямая трансляция. LIVE

Уже сегодня стартуют матчи всех закрытых, региональных квалификаций на Чемпионат мира по Dota 2 - The International 2017. Сильнейшие команды со всех уголков мира сойдутся в схватке за место на самом крупном из киберспортивных турниров. Успейте посмотреть все матчи своих любимых коллективов вместе со sport.ua.

Для любителей «кораблей в Артстайла» - RuHUB организовывает мультистрим сразу всех отборочных игр на своем канале:

В свою очередь для фанатов грамотного перевода игры и любителей покричать «Это. Просто. Нечто», StarLadderTV уже трудится на полную:

Расписание всех игр этого понедельника:

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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