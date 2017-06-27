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Квалификации The International 2017: Результаты первого дня

Команда из открытых квалификаций рискует забрать единственное место на The International от СНГ

  • 27.06.2017 01:57
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Квалификации The International 2017: Результаты первого дня

Команда Глеба «Funn1k» Липатникова M19 выиграла все матчи первого игрового дня квалификации к The International 2017 и вышла в лидеры группы. На второй строчке расположилась Vega Squadron, которая победила в четырех встречах и уступила во одной.

В свою очередь фавориты квалификации - Natus Vincere из четырех противников осилили только пару из CyberAnji и Gambit eSports.

Региональная квалификация для СНГ проходит с 26 по 29 июня. В отборочные пригласили восемь команд, а  M19 и  Double Dimension прошли через открытые квалификации. Участников поместили в группу с круговой системой и матчами до одной победы. Коллективы, которые финишируют на первых четырех местах, разыграют один слот в основную стадию The International 2017 через плей-офф double-elimination.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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