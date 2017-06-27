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Обновленный рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike

HLTV подбивает итоги сильнейших коллективов последнего месяца

  • 27.06.2017 10:08
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Обновленный рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike

Команды из Северной Америки Cloud9 и Team Liquid ворвались в топ-10, поднявшись на шестое и девятое места в рейтинге лучших команд мира от HLTV.org. Коллектив Gambit Esports покинул первую десятку, а FaZe Clan сместила Astralis со второго места.

Лидером рейтинга остался победитель ECS Season 3 —  SK Gaming. Команда  fnatic потеряла одну позицию и теперь занимает седьмое место.

Gambit Esports после вылета из первой десятки расположилась на 12 месте. Команды  Immortals,  HellRaisers и  mousesports опустились на две позиции каждая и занимают с 13 по 15 места. Топ-10 также покинула  OpTic Gaming — 11 строчка.

В топ-30 появился полуфиналист закрытой квалификации к DreamHack Valencia 2017 —  Outlaws. Представители Австралии  Chiefs eSports Club и  Renegades улучшили позиции на одну строчку и расположились на 22 и 23 местах.  Ninjas in Pyjamas сохранили 21 место.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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