Обновленный рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike

Команды из Северной Америки Cloud9 и Team Liquid ворвались в топ-10, поднявшись на шестое и девятое места в рейтинге лучших команд мира от HLTV.org. Коллектив Gambit Esports покинул первую десятку, а FaZe Clan сместила Astralis со второго места.

Лидером рейтинга остался победитель ECS Season 3 — SK Gaming. Команда fnatic потеряла одну позицию и теперь занимает седьмое место.

Gambit Esports после вылета из первой десятки расположилась на 12 месте. Команды Immortals, HellRaisers и mousesports опустились на две позиции каждая и занимают с 13 по 15 места. Топ-10 также покинула OpTic Gaming — 11 строчка.

В топ-30 появился полуфиналист закрытой квалификации к DreamHack Valencia 2017 — Outlaws. Представители Австралии Chiefs eSports Club и Renegades улучшили позиции на одну строчку и расположились на 22 и 23 местах. Ninjas in Pyjamas сохранили 21 место.