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Что говорят о квалификациях на The International 2017 в сообществе

О чем пишут самые известные люди в коммьюнити о этих региональных отборочных - читайте на sport.ua

  • 27.06.2017 17:50
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Что говорят о квалификациях на The International 2017 в сообществе

Квалификации на самый крупный киберспортивный турнир года - The International 2017 в самом разгаре. Специально для своих читателей sport.ua собрал высказывания самых известных людей в киберспортивного сообщества в одном материале. 

Так, шоумен и комментатор, Виталий «v1lat» Волочай высказался касательно двух сенсаций этих отборочных - M19 и Singularity:

Кроме этого, хэдлайнер студии RuHUB в очередной раз подметил недостатки команд нашего региона:

Его бывший коллега по цеху, а ныне комментатор студии SLTV, Роман «Caspernush» Лепёхин, также не оставил без внимания успехи М19. Уже на второе утро квалификаций кастер официально пополнил ряды фанатов команды Глеба «funn1k» Липатникова:

В свою очередь скандально известный саппорт Virtus.Pro - Илья «lil» Ильюк все еще не верит в успех М19 и то, что 10 000 ММР уже не недостижимая отметка:

Даже украинский легионер Роман «Resolution_» Фоминок не смог не отметить успехов уже получившего титул "лунного" коллектива из открытых отборочных:

А вот керри коллектива Vega Sqadron, стример и игрок с 9к рейтинга, харьковчанин Илья «ALOHADANCE»Коробкин не пошел по пути мейнстрима и выразил надежду на выход в плейофф квалификаций:

Завершим сегоднюшнюю подборку твитов постом от ветерана Dota 2 и чемпиона третьего The International - Джонатана «Loda» Берга. Его красноречивый твит, касательно выступления в закрытом этапа не требует сильного знания английского, или перевода:

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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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