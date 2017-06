Что говорят о квалификациях на The International 2017 в сообществе

Квалификации на самый крупный киберспортивный турнир года - The International 2017 в самом разгаре. Специально для своих читателей sport.ua собрал высказывания самых известных людей в киберспортивного сообщества в одном материале.

Так, шоумен и комментатор, Виталий «v1lat» Волочай высказался касательно двух сенсаций этих отборочных - M19 и Singularity:

Кроме этого, хэдлайнер студии RuHUB в очередной раз подметил недостатки команд нашего региона:

Его бывший коллега по цеху, а ныне комментатор студии SLTV, Роман «Caspernush» Лепёхин, также не оставил без внимания успехи М19. Уже на второе утро квалификаций кастер официально пополнил ряды фанатов команды Глеба «funn1k» Липатникова:

В свою очередь скандально известный саппорт Virtus.Pro - Илья «lil» Ильюк все еще не верит в успех М19 и то, что 10 000 ММР уже не недостижимая отметка:

Даже украинский легионер Роман «Resolution_» Фоминок не смог не отметить успехов уже получившего титул "лунного" коллектива из открытых отборочных:

M19 is doing it boys for the moon 🌙 #1%