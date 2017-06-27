Что говорят о квалификациях на The International 2017 в сообществе

Квалификации на самый крупный киберспортивный турнир года - The International 2017 в самом разгаре. Специально для своих читателей sport.ua собрал высказывания самых известных людей в киберспортивного сообщества в одном материале.

Так, шоумен и комментатор, Виталий «v1lat» Волочай высказался касательно двух сенсаций этих отборочных - M19 и Singularity:

В шоке с M19 и Singularity! — Vitalii Volochai (@v1lat) 26 червня 2017 р.

Кроме этого, хэдлайнер студии RuHUB в очередной раз подметил недостатки команд нашего региона:

У наших команд какой-то хронический синдром неумения правильно рассчитывать свои силы. Нужны тренеры. Больше и всем — Vitalii Volochai (@v1lat) 27 червня 2017 р.

Его бывший коллега по цеху, а ныне комментатор студии SLTV, Роман «Caspernush» Лепёхин, также не оставил без внимания успехи М19. Уже на второе утро квалификаций кастер официально пополнил ряды фанатов команды Глеба «funn1k» Липатникова:

В свою очередь скандально известный саппорт Virtus.Pro - Илья «lil» Ильюк все еще не верит в успех М19 и то, что 10 000 ММР уже не недостижимая отметка:

10к..миша и фаник побеждают в доту...мир никогда не станет прежним — Ilya Ilyuk (@LilJke) 26 червня 2017 р.

Даже украинский легионер Роман «Resolution_» Фоминок не смог не отметить успехов уже получившего титул "лунного" коллектива из открытых отборочных:

M19 is doing it boys for the moon 🌙 #1% — Roman Fomynok (@Resolut1on_) 26 червня 2017 р.

А вот керри коллектива Vega Sqadron, стример и игрок с 9к рейтинга, харьковчанин Илья «ALOHADANCE»Коробкин не пошел по пути мейнстрима и выразил надежду на выход в плейофф квалификаций:

в ласт квале на ти ай после 4-1 наш коллектив сыграл 4-5 и не вышел с группы, надеюсь в этот раз мы дойдем до плей оффа!! pic.twitter.com/NNMINcRxB7 — Illia Korobkin (@ALOHAD4NCE) 26 червня 2017 р.

Завершим сегоднюшнюю подборку твитов постом от ветерана Dota 2 и чемпиона третьего The International - Джонатана «Loda» Берга. Его красноречивый твит, касательно выступления в закрытом этапа не требует сильного знания английского, или перевода:

Ok we officially suck pic.twitter.com/n0s2hLGafr — Jonathan Berg (@LodaBerg) 27 червня 2017 р.

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