Natus Vincere не прошли на The International 2017

В последнем матче группового этапа СНГ квалификации на The International 2017, украинский коллектив Natus Vincere сразился за место в плей-офф с командой Vega Squadron. В конечном итоге, после изнурительного противостояния «Акулы » победили и заняли первое место в групповом этапе, а Na`Vi, впервые в своей истории не поедут в Сиэтл.

Очевидно, что подобный расклад не удовлетворит ни саму организацию, ни её фанбазу. Такое ощущение, что целая эпоха отошла в прошлое в этом матче.