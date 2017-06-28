Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Natus Vincere не прошли на The International 2017

Легендарный украинский клуб впервые в своей истории пропустит Чемпионат Мира по Dota 2

  • 28.06.2017 01:07
  • 154 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Natus Vincere не прошли на The International 2017

В последнем матче группового этапа СНГ квалификации на The International 2017, украинский коллектив Natus Vincere сразился за место в плей-офф с командой Vega Squadron. В конечном итоге, после изнурительного противостояния «Акулы » победили и заняли первое место в групповом этапе, а Na`Vi, впервые в своей истории не поедут в Сиэтл.

Очевидно, что подобный расклад не удовлетворит ни саму организацию, ни её фанбазу. Такое ощущение, что целая эпоха отошла в прошлое в этом матче.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.