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STRIKE: «Работа на полный зал заряжает»

Популярный комментатор и шоумэн прогнозирует результаты польського мейджора вместе со sport.ua

  • 28.06.2017 21:00
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STRIKE: «Работа на полный зал заряжает»

Юрий «Strike» Терещенко пообщался с редакцией Sport.ua о грядущих квалификациях к PGL Major Kraków 2017, дал свои прогнозы на LAN-турнир и рассказал немного о комментаторской жизни.

Юрий Терещенко. Киевлянин.Бывший профессиональный игрок в Counter-Strike 1.6. Юрий Терещенко, также известный, как Strike - это один из самых узнаваемых и опытных комментаторов CS:GO студии StarLadder. 

Юрий, ты один из самых опытных комментаторов и видишь игру со стороны. Чего, по-твоему, не хватает игре?

CS:GO самодостаточная дисциплина. Именно поэтому разработчик не так часто вносит изменения в игровой процесс, но если и вносит, то они не являются глобальными, а больше точечными.

Недавно закончились региональные квалификации на PGL Major Krakow. Среди команд-участниц, кто больше всего удивил, а кто разочаровал?

Приятно удивили немецкие организации, а именно PENTA и BIG. Огромное разочарование вызвало выступление французов ENVY и шведов NiP, которые даже не добрались  до европейского Минора.

Какие прогнозы на офлайн квалификации к PGL Major?

Cloud9, G2, Mousesports, HR, Immortals, Liquid - это лидеры, а вот дальше сложнее. По моему мнению, на два оставшихся слота претендуют 4 команды : Optic, Dignitas, Tyloo и BIG.

Кто главный фаворит PGL Major Krakow?

Сложно обозначить явного фаворита, на чемпионский титул будут претендовать три коллектива : SK-Gaming, Astralis, Faze Clan. Мои симпатии на стороне Южноамериканской команды.

Поговрим о нашем регионе. Текущий состав Natus Vincere уже почти год не терпит изменений, но их успехи со временем стали только хуже. Как считаешь в чем проблема? Так ли сильно ударил по команде кик Zeus и Starix?

Никого не хочу обидеть, но именно кик Зевса вызвал у меня полное непонимание в действиях менджмента команды. Избавившись от Дани, Na`Vi лишились капитана, ингейм лидера и потеряли свой стержень, результаты тому лишь подтверждение.

Не так давно, Thorin сказал, что если разобрать Na`Vi то СНГ получит как минимум 2 сильных команды. Что думаешь об этом?

Торин много чего говорит, но не всегда по делу:) Хотя, эта теория имеет право на жизнь.

Нужен ли Major по CS: GO в СНГ?

Почему бы и нет?! Это даст огромный толчок в развитии CS:GO в нашем регионе.

Не секрет, что многие коллективы расценивают игры в интернете, как тренировку  и выступают традиционно хуже, взять тех же Virtus.Pro. Что стоит изменить, чтобы команды относились к играм в онлайне также, как и офлайне?

Команда Virtus.pro исключение из правил. Они могут провалить тонну турниров в онлайне, но стоит им добраться на лан с нужной мотивацией и мы видим совсем другую команду, команду заряженную на победу, команду за которой приятно наблюдать и за которую хочется болеть. Они настоящие легенды, предлагаю оставить всё как есть!:)

Ты регулярно попадаешь в списки самых известных людей в сообществе. Подобная популярность выходила за пределы сети? Узнавали ли тебя на улице?

Конечно выходила. Не могу сказать, что мне не дают проходу на улице, всё же я не "супер стар", но и без внимания не оставляют, подходят с просьбой сфотографироваться или оставить автограф.

В чем отличается работа комментатора в студии и в зале? Как это влияет на твою работу, манеру комментирования и тд?

В студии нет никакого драйва, ты просто делаешь свою работу. Другое дело стадионы и концертные залы, всё совсем по другому, прямой контакт со зрителем и фантастическая атмосфера, это дико заряжает и заставляет выкладываться на максимум.

Коментатор по Dota 2, TobiWan сказал, что помимо работы в студии, нужно заботится и о собственном контенте. Что думаешь об этом? Есть свои наработки?

Абсолют согласен с Тоби, но к большому сожалению, мне похвастаться нечем, есть над чем работать!

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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