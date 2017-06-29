29 июня, в Бухаресте, стартует основная квалификация на последний мейджор по CS:GO в этом году - PGL Major Krakow 2017. 16 команд со всех уголков мира сойдутся в тяжелой схватке с единой целью - опеределить обладателей последних 8 мест на самом мейджоре, который пройдет в Кракове с 16 по 23 июля в TAURON Аrena.
Смотрите прямую трансляцию квалификаций вместе со sport.ua:
Расписание оффлайн-квалификации PGL Major Krakow 2017 по киевскому времени:
Четверг, 29 июня
|
11:00
|
G2
|
vs.
|
Immortals
|
12:30
|
OpTic
|
vs.
|
PENTA
|
14:00
|
Liquid
|
vs.
|
TyLoo
|
15:30
|
GODSENT
|
vs.
|
dignitas
|
17:00
|
mousesports
|
vs.
|
Tengri
|
18:30
|
HellRaisers
|
vs.
|
Vega Squadron
|
20:00
|
FlipSid3
|
vs.
|
Renegades
|
21:30
|
BIG
|
vs.
|
Cloud9
|
Пятница, 30 июня
|
|
|
11:00
|
Раунд 2 - Матч 1
|
12:30
|
Раунд 2 - Матч 2
|
14:00
|
Раунд 2 - Матч 3
|
15:30
|
Раунд 2 - Матч 4
|
17:00
|
Раунд 2 - Матч 5
|
18:30
|
Раунд 2 - Матч 6
|
20:00
|
Раунд 2 - Матч 7
|
21:30
|
Раунд 2 - Матч 8
|
Суббота, 1 июля
|
|
|
11:00
|
Раунд 3 - Матч 1
|
12:30
|
Раунд 3 - Матч 2
|
14:00
|
Раунд 3 - Матч 3
|
15:30
|
Раунд 3 - Матч 4
|
17:00
|
Раунд 3 - Матч 5
|
18:30
|
Раунд 3 - Матч 6
|
20:00
|
Раунд 3 - Матч 7
|
21:30
|
Раунд 3 - Матч 8
|
Воскресенье, 2 июля
|
|
|
11:00
|
Раунд 4 - Матч 1
|
12:30
|
Раунд 4 - Матч 2
|
14:00
|
Раунд 4 - Матч 3
|
15:30
|
Раунд 4 - Матч 4
|
17:00
|
Раунд 4 - Матч 5
|
18:30
|
Раунд 4 - Матч 6
|
20:00
|
Раунд 4 - Матч 7
|
21:30
|
Раунд 4 - Матч 8
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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