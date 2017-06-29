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PGL Major Krakow: Расписание квалификаций и прямая трансляция. LIVE

Наблюдай за последней восьмеркой, которая отправится в Краков вместе со sport.ua

  • 29.06.2017 18:07
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PGL Major Krakow: Расписание квалификаций и прямая трансляция. LIVE

29 июня, в Бухаресте, стартует основная квалификация на последний мейджор по CS:GO в этом году - PGL Major Krakow 2017. 16 команд со всех уголков мира сойдутся в тяжелой схватке с единой целью - опеределить обладателей последних 8 мест на самом мейджоре, который пройдет в Кракове с 16 по 23 июля в TAURON Аrena.

Смотрите прямую трансляцию квалификаций вместе со sport.ua:

Расписание оффлайн-квалификации PGL Major Krakow 2017 по киевскому времени:

Четверг, 29 июня

11:00

 G2

vs.

 Immortals

12:30

 OpTic

vs.

 PENTA

14:00

 Liquid

vs.

 TyLoo

15:30

 GODSENT

vs.

 dignitas

17:00

 mousesports

vs.

 Tengri

18:30

 HellRaisers

vs.

 Vega Squadron

20:00

 FlipSid3

vs.

 Renegades

21:30

 BIG

vs.

 Cloud9

 

Пятница, 30 июня

 

 

11:00

Раунд 2 - Матч 1

12:30

Раунд 2 - Матч 2

14:00

Раунд 2 - Матч 3

15:30

Раунд 2 - Матч 4

17:00

Раунд 2 - Матч 5

18:30

Раунд 2 - Матч 6

20:00

Раунд 2 - Матч 7

21:30

Раунд 2 - Матч 8
       

 

Суббота, 1 июля

 

 

11:00

Раунд 3 - Матч 1

12:30

Раунд 3 - Матч 2

14:00

Раунд 3 - Матч 3

15:30

Раунд 3 - Матч 4

17:00

Раунд 3 - Матч 5

18:30

Раунд 3 - Матч 6

20:00

Раунд 3 - Матч 7

21:30

Раунд 3 - Матч 8

 

Воскресенье, 2 июля

 

 

11:00

Раунд 4 - Матч 1

12:30

Раунд 4 - Матч 2

14:00

Раунд 4 - Матч 3

15:30

Раунд 4 - Матч 4

17:00

Раунд 4 - Матч 5

18:30

Раунд 4 - Матч 6

20:00

Раунд 4 - Матч 7

21:30

Раунд 4 - Матч 8

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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