29 июня, в Бухаресте, стартует основная квалификация на последний мейджор по CS:GO в этом году - PGL Major Krakow 2017. 16 команд со всех уголков мира сойдутся в тяжелой схватке с единой целью - опеределить обладателей последних 8 мест на самом мейджоре, который пройдет в Кракове с 16 по 23 июля в TAURON Аrena.

Смотрите прямую трансляцию квалификаций вместе со sport.ua:

Расписание оффлайн-квалификации PGL Major Krakow 2017 по киевскому времени:

Четверг, 29 июня

11:00 G2 vs. Immortals 12:30 OpTic vs. PENTA 14:00 Liquid vs. TyLoo 15:30 GODSENT vs. dignitas 17:00 mousesports vs. Tengri 18:30 HellRaisers vs. Vega Squadron 20:00 FlipSid3 vs. Renegades 21:30 BIG vs. Cloud9

Пятница, 30 июня 11:00 Раунд 2 - Матч 1 12:30 Раунд 2 - Матч 2 14:00 Раунд 2 - Матч 3 15:30 Раунд 2 - Матч 4 17:00 Раунд 2 - Матч 5 18:30 Раунд 2 - Матч 6 20:00 Раунд 2 - Матч 7 21:30 Раунд 2 - Матч 8

Суббота, 1 июля 11:00 Раунд 3 - Матч 1 12:30 Раунд 3 - Матч 2 14:00 Раунд 3 - Матч 3 15:30 Раунд 3 - Матч 4 17:00 Раунд 3 - Матч 5 18:30 Раунд 3 - Матч 6 20:00 Раунд 3 - Матч 7 21:30 Раунд 3 - Матч 8