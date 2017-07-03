Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

PGL Major Krakow: Пары первого раунда группового этапа

PGL обнародовала первые пары краковского major-турнира по Counter-Strike: Global Offensive

  • 03.07.2017 02:37
  • 63 просмотров
  • 0 комментария
Метки
PGL Major Krakow: Пары первого раунда группового этапа

После четырех дней интенсивной игры в PGL Studios в Бухаресте, Румынии, восемь достойнейших коллективов заработали свои места в Кракове. Они присоеденились к уже обьявленным Легендам прошлого мейджора.

После окончания отборочного турнира организатор всего ивента - PGL обнародовала первые пары польского major-турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Так, Virtus.pro предстоит сыграть с Vega Squadron, Natus Vincere встретятся с G2 Esports, а Gambit Esports проведет матч против mousesports.

Матчи группового этапа проходят в Швейцарском формате. Он подразумевает 5 последовательных кругов, на каждом из которых сходятся команды имеющие одинаковое колличество очков. Коллективы получившие 3 победы проходят в плей-офф, остальные покидают турнир.

PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.