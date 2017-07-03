PGL Major Krakow: Пары первого раунда группового этапа

После четырех дней интенсивной игры в PGL Studios в Бухаресте, Румынии, восемь достойнейших коллективов заработали свои места в Кракове. Они присоеденились к уже обьявленным Легендам прошлого мейджора.

После окончания отборочного турнира организатор всего ивента - PGL обнародовала первые пары польского major-турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Так, Virtus.pro предстоит сыграть с Vega Squadron, Natus Vincere встретятся с G2 Esports, а Gambit Esports проведет матч против mousesports.

Матчи группового этапа проходят в Швейцарском формате. Он подразумевает 5 последовательных кругов, на каждом из которых сходятся команды имеющие одинаковое колличество очков. Коллективы получившие 3 победы проходят в плей-офф, остальные покидают турнир.

PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.