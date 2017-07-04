Valve изменила турнирную систему «мейджоров» по Dota 2

В 2018 году компания Valve дополнит призовые фонды крупных чемпионатов от разных организаторов, на которых разыграет специальные квалификационные очки. Их сумма определит участников The International 2018. Турниры с начальным призовым больше $500 тыс. получат статус «мейджоров», а больше $150 тыс. — «майноров».

Что примечательно, такие балы за турниры, будут начислятся игрокам и командам отдельно друг от друга, что открывает новые перспективы на рынке свободных агентов. Полное сообщение от разработчиков ниже:

Всего за шесть недель новый чемпион мира поднимет Эгиду Безсмертного в Сиэтле и новый сезон Dota 2 начнется. Но путь к The International 2018 будет иметь абсолютно новый курс в предстоящем конкурентном сезоне.

В этом году у нас было два мейджора от Valve — это киберспортивные ступеньки, ведущие к The International. Однако в следующем году мы будем придерживаться более органичного подхода к развитию конкурентной среды, более тесно сотрудничая со сторонними турнирами. Вместо предыдущей системы,в сезоне 2017-2018 года, мы будем выбирать турниры, которые достойны того, чтобы носить статус мейджора, чтобы спонсировать. Кроме того, команды участвующие в этих чемпионатах, получат квалификационные баллы, которые будут единственным фактором в определении приглашений на The International 2018.

Мы будем спонсировать два уровня турниров: major и minor.

У major должен быть минимальный призовой фонд в размере $500 тыс., к которым мы добавим дополнительные 500 тысяч. У несовершеннолетних должен быть минимальный призовой фонд в размере 150 тысяч долларов США, и он получит дополнительные 150 тысяч долларов в свой призовой фонд от Valve.

Чтобы обеспечить определенный уровень конкурентоспособности и поддерживать команды из разных регионов мира, и мейджоры, и майноры должны провести квалификации в каждом из шести основных регионов (Северная Америка, Южная Америка, Восточная Азия, Китай, Европа и СНГ). Кроме того, и мейджоры, и майноры должны иметь финальную стадию в качестве LAN`а для каждой квалификации.

Мы будем напрямую управлять расписанием этих чемпионатов, с целью избежать накладок в течение года.

Квалификационные очки будут присуждаться в зависимости от общего призового фонда турнира и от того, является ли турнир мейджором, или майнором. Первые дают больше очков за каждый доллар призового фонда. Общее количество очков за турнир также будет частично масштабироваться в зависимости от времени года, при этом турниры, которые будут проходить ближе к TI8 получат бонус в виде дополнительных очков.

Чтобы помочь командам и болельщикам следить за результатами любимых команд в течение года, для каждого будет доступна таблица лидеров квалификационных очков, как игрока, так и коллективов. Команды, оказавшиеся лучшими по итогу года будут бороться за Эгиду Безсмертного на The International 2018. Желаем удачи командам, что сойдутся в схватке уже в августе, и мы с нетерпением ждем предстоящего сезона, когда новый чемпион поднимет над головой Аэгис. - перевод от Game-Digest.com