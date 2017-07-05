12 июля 2017 года в Киеве, на стадионе «Динамо» им. В. В. Лобановского состоится уникальное мероприятие – шоу-матч по футбольному симулятору FIFA 17, в котором примут участие футболисты Максим Коваль и Никита Корзун из клуба «Динамо» (Киев), а также популярные украинские киберспортсмены Руслан «Ruha» Сорока и Виталий «labotryas» Муха. Чтобы уравнять силы и выяснить, кто же круче играет в FIFA 17 на PS4, матчи будут проходить в формате 2 х 2. В одну из команд войдут два футболиста, а в другую – два киберспортсмена.

Кроме того, сыграть со звёздами футбола смогут и зрители – до 10 июля пройдёт предварительная регистрация, и все, успевшие записаться, смогут увидеть шоу-матч прямо на стадионе и даже выйти на виртуальное поле, сразившись с именитыми «динамовцами». Желающим принять участие в этом нестандартном мероприятии стоит добавить ссылку на регистрацию в закладки и поставить напоминание на смартфон, ведь количество мест строго ограничено! Болельщики, которые не попадут на стадион, смогут увидеть онлайн трансляцию матча на YouTube-канале RUHA.

Регистрируйтесь по ссылке: http://hyperx.gg/HyperXDynamoBattleReg

«Это новый для нас, но однозначно интересный и полезный опыт – редко удается собрать в одном месте настоящих фанатов футбола и киберспорта и дать им шанс увидеть своих кумиров. Мы считаем, что такой формат мероприятия отлично отражает суть HyperX, ведь мы хотим, чтобы геймеры были ближе к любимым играм и могли наслаждаться ими на полную!», – отметила София Дунаевская, менеджер по маркетингу игрового и киберспортивного направлений бренда HyperX.

Вести шоу-матч будет популярный ведущий телеканала «1+1» Дмитрий Поворознюк, а в программу мероприятия, помимо самого футбольного соревнования, войдут автограф-сессии с участниками, фуршет для представителей прессы и презентация новых геймерских устройств HyperX.

Также для зрителей запланированы конкурсы, в которых самые активные участники смогут выиграть игровые гарнитуры, мыши и коврики.

ФК «Динамо» (Киев) – футбольный клуб из столицы Украины, постоянный участник Лиги чемпионов и дргуих европейских турниров, 15-ти кратный Чемпион Украины. В октябре 2016 года «Динамо» выпустил собственное мобильное приложение для ОС Android и iOS. Также в 2016 году открылось киберспортивное подразделение клуба.

Руслан «Ruha» Сорока и Виталий «labotryas» Муха – украинские киберспортсмены, которые специализируются именно на играх серии FIFA и не так давно стали игроками киберспортивного подразделения киевского «Динамо». При этом Виталий – чемпион Украины по FIFA 17 и троекратный обладатель Кубка Киева в составе команды по этой дисциплине.

FIFA 17 – 24-я часть популярного футбольного симулятора, выпущенная в сентябре 2016 года компанией Electronic Arts. Игра получила положительные отзывы от игроков и критиков. Первая игра в серии FIFA, использующая мощный и реалистичный графический движок Frostbite Engine.