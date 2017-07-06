Киберфутбол официально стал видом спорта в России

Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола - интерактивный футбол, или киберфутбол - наравне с ранее признанными пляжным и мини-футболом.
«Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола (интерактивного футбола) дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту РФС и Исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и за активное участие в содействии становления новой дисциплины, также выражаем благодарность ФИФА за поддержку этого начинания», - сказал Генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Официальное признание киберфутбола спортивной дисциплиной влечет за собой присуждение званий «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России» наиболее успешным киберспортсменам после выполнения ими установленных нормативов.
Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины.
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