Киберфутбол официально стал видом спорта в России

Ну так що було рлобити Мурзіну, коли Гладир і Джетер востаннє були у збірній на Кубку Світу-2014....

неплохо, неплохо, только тот факт что в сборной с приходом смутных времён в нашей стране и особен...

Тут главный вопрос не в Джетере (или любом другом легионере), а вообще в формировании адекватной ...