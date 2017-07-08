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FIFA 17: На турнире в Бресте 2 украинца сыграли в финале

Трансляции на YouYube и Twitch в общей сложности посмотрели 25 тысяч человек

  • 08.07.2017 09:07
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dynamo-brest.by
© dynamo-brest.by
Первый в истории международный матч белорусской команды был показан в прямом эфире на YouYube и Twitch. Трансляции в общей сложности посмотрели 25 тысяч человек.
 
Команду гостей представляли Виталий «Labotryas» Муха и Руслан «Ruha» Сорока. За «Динамо-Брест» выступали Константин Кетько и Роман Полоско.
 
По итогам всех матчей в финал вышли два украинских спортсмена. Сильнее оказался Виталий Муха.
 
После завершения турнира небольшие итоги подвели руководители киберспортивных направлений двух клубов.
 
Ким Самусенко («Динамо-Брест»): «Целью было наладить дружеские взаимоотношения и обсудить дальнейшее взаимодействие, в том числе совместные тренировки. Все эти цели более чем достигнуты. Игроки и руководство команд познакомились и попробовали себя в интересном виде соревнований. Турниров такого формата не много, так что в своем роде это была проба пера. У нас все получилось, обошлось без технических накладок и, что самое главное, участники остались довольны».
 
Иван Булавка («Динамо-Киев»): «Это историческое событие. Надеюсь, за этим последует встреча футбольных команд. Приятно видеть солидарность динамовских клубов в киберспортивном движении. Мы живем в современном мире, видим, как меняются предпочтения аудитории, как компьютерные игры входят в жизнь каждого человека. Стараемся за счет киберспорта заявить о себе более широкой аудитории».

Источник — ФК Динамо Брест

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