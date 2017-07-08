FIFA 17: На турнире в Бресте 2 украинца сыграли в финале

Первый в истории международный матч белорусской команды был показан в прямом эфире на YouYube и Twitch. Трансляции в общей сложности посмотрели 25 тысяч человек.

Команду гостей представляли Виталий «Labotryas» Муха и Руслан «Ruha» Сорока. За «Динамо-Брест» выступали Константин Кетько и Роман Полоско.

По итогам всех матчей в финал вышли два украинских спортсмена. Сильнее оказался Виталий Муха.

После завершения турнира небольшие итоги подвели руководители киберспортивных направлений двух клубов.

Ким Самусенко («Динамо-Брест»): «Целью было наладить дружеские взаимоотношения и обсудить дальнейшее взаимодействие, в том числе совместные тренировки. Все эти цели более чем достигнуты. Игроки и руководство команд познакомились и попробовали себя в интересном виде соревнований. Турниров такого формата не много, так что в своем роде это была проба пера. У нас все получилось, обошлось без технических накладок и, что самое главное, участники остались довольны».

Иван Булавка («Динамо-Киев»): «Это историческое событие. Надеюсь, за этим последует встреча футбольных команд. Приятно видеть солидарность динамовских клубов в киберспортивном движении. Мы живем в современном мире, видим, как меняются предпочтения аудитории, как компьютерные игры входят в жизнь каждого человека. Стараемся за счет киберспорта заявить о себе более широкой аудитории».