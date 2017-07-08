v1lat: «В общем, системой я рад»

Комментатор Dota 2, Виталий «v1lat» Волочай вспомнил предыдущие «мейджоры» в своем Telegram и рассказал, кто из текущих организаторов чемпионатов может сделать подобные соревнования.

Обещал написать о новой системе Мажоров, но что-то никак настроения подходящего не было. Вот появилось. Пишу.

Система Мажоров, которую анонсировали в 2015 была интересной всем! Игроки в восторге — три дополнительных турнира по 3 ляма призового в каждом, комментаторы и аналитики тоже довольны — больше матчей, больше турниров, больше возможности заработать денег и стать популярнее. Зритель тоже доволен, ибо каждых шесть недель квалификации на мажор сменялись мажором и очередными квалификациями. В общем, на бумаге все очень круто. Но получилось не так как хотелось.

Франкфурт был ОК, от него ничего не ожидали, но ЕСЛ справились, вот только людей было очень мало.

Потом была Шанхайская Великая Трагедия, которая мне иногда снится по ночам, еще раз описывать масштаб того п….ца я не буду еще раз, все и так все знают.

Дальше была Манила, которую проводили PGL и они получили такой бюджет и выкатили в великолепной для доты стране, Филиппины просто идеальный турнир с безлимитным бухлом, бассейном прямо у тренировочных комнат и Ходором который держит дверь на сцену. Лучше мажор, чем тот сделать будет нереально, более райское место, в котором к тому же все помешаны на доте — не найти. Такие бюджеты тоже сложно, ибо на Мажор ВСЕХ, даже операторов, звукарей и техниклв везли бизнес-классом, а это супердорого.

Учитывая стоимость последнего мажора, а также то, что остальные турниры начали серьезно проседать, в сезоне 16-17 Валв решили сократить количество Мажоров до двух. И это тоже было верное решение. Три мажора это реально дофига. Турниры типа ЕСЛ, Старладдера, Саммита, Эпицентра просто не знали как уместиться в расписание трех мажоров и Интернешинала.

Но в отличии от Франкфурта и Шанхая, в сезоне 16-17 мажоры стали делать не на своих локациях местные орги, а подрядчик ( PGL ) в незнакомых для них местах. Я это решение так и не понял, ну да ладно. Самое главное не это, а то что бюджеты начали урезать, и на фоне Манилы и ТИ6 конечно же появилось много недовольства. И Бостон и Киев в первую очередь запомнились разными блогам , жалобами и письмами. Понятное дело, что Валве это не нравится, они спонсируют праздник доты и хотят чтобы так и было, а получается другие турниры недовольны потому что у них нет возможностей развиваться, и участники мажоров ноют, кароч и там и там не очень.

В прошлом сезоне, год в доте уже стабильно разбился на 3 части. 2 мажора и ТИ6. А это тоже не круто, цикл должен быть более полным, как в ЛОЛе, как в теннисе, как в футболе. И я уверен Валв к этому тоже хотели прийти, и вот приняли решение изменить систему мажоров.

Теперь Мажоры будут проводить «third party organizers», то есть те кто и проводил турниры раньше, только Валв будет им давать денег на призовой сверху и зачетные очки для попадания на ТИ8. Идеальное решение.

Понятное дело что Perfect World (DAC) и Epic Events (Epicenter) будут опять проводить свои турниры с призовым 500к+ и не важно будут они иметь статус мажора или нет. Важнее не деньги в призовой, которые валве удваивают, а ИМЕННО ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ которые ты получаешь за выступлениях на минорах и мажорах. И это круто.

Кроме них, обязательно ESL и их серия Masters попробует получить статус Мажора, однозначно попробуют Старладдер с Айлигой и американцы. Вот одно мне интересно, VALVE будут давать статус Мажора ДО АНОНСА турнира или уже после?

То есть условный Дримхак СНАЧАЛА анонсирует турнир на 500000 и ждет решения Валв о присвоении статуса Мажора или наоборот? Я бы сделал именно так! Чтобы организаторы понимали, что мажор им не гарантирован, и не уменьшали свой призовой, когда узнают что им дали не Мажор а Минор.

В общем, системой я рад.

Прогноз

Мажоры : 3

DAC, Epicenter, ESL Masters

Миноры: 8-10

ESL One (1-2), DreamLeague, SL-iLeague, Dotapit, MDL, Summit, Nanyang, кто-то из китайских оргов. Ну и минор в Перу было бы круто

Квалы от всех 6 регионов на каждый турнир, условия для игроков должны быть хорошими. Валв молодцы, они дали оргам шанс честно рубиться друг с другом и это круто. К тому же турниры все будут важными. Все до единого. Кайф.