Больше 20 миллионов долларов: новый рекорд The International

Призовой фонд The International 2017 прошел границу в $20 770 460, тем самым установив новый рекорд денежного приза, который разыгран на одном турнире за раз. Прошлый рекорд удерживал турнир этой же серии 2016 года. Тогда TI6 также достиг 20 миллионов, чем обогнал крупнейший чемпионат по теннису - Wimbledon 2016.
Примечательно, что изначально призовой фонд турнира составлял всего $1,6 млн, остальную сумму внесли пользователи, учавствовали в крауфтфаундинговой компании и купили Боевой Пропуск.
Пятерка самых дорогих турниров в киберспорте:
- The International 2017 — $20 772 353;
- The International 2016 — $20 770 640;
- The International 2015 — $18 429 613;
- The International 2014 — $10 931 103;
- LoL 2016 World Championship — $5 070 000.
Самое главное - это еще не конец, т.к. до начала турнира еще целый месяц, а разработчики в свою очередь обещают выпустить еще много интересных вещей для своих фанатов.
Чемпионаты серии The International проходят с 2011 года, первым чемпионом стала украинская организация Natus Vincere, чем заслужила место в истории и любовь фанатов во всех уголках этого мира.
The International 2017 пройдет 7-12 августа в Сиэтле. 18 команд со всего мира, в числе которых Virtus.pro и Team Empire, поборются за звание чемпиона мира.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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