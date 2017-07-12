Больше 20 миллионов долларов: новый рекорд The International

Призовой фонд The International 2017 прошел границу в $20 770 460, тем самым установив новый рекорд денежного приза, который разыгран на одном турнире за раз. Прошлый рекорд удерживал турнир этой же серии 2016 года. Тогда TI6 также достиг 20 миллионов, чем обогнал крупнейший чемпионат по теннису - Wimbledon 2016.

Примечательно, что изначально призовой фонд турнира составлял всего $1,6 млн, остальную сумму внесли пользователи, учавствовали в крауфтфаундинговой компании и купили Боевой Пропуск.