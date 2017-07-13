Футболисты Динамо попробовали повторить финал ЛЧ МЮ-Бавария 1999 года

12 июля 2017 года в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. В. Лобановского состоялся Hyperx Dynamo Battle – событие, которое очень долго ждали в Украине. Два лучших киберспортсмена Украины, которые являются профессиональными геймерами команды «Dynamo Kyiv Esports» в игре FIFA - Виталий «Labotryas» Муха и Руслан «RUHA» Сорока - сыграли против двух футболистов киевского «Динамо» - голкипера Максима Коваля и полузащитника Никиты Корзуна. Такое событие нельзя было пропустить, поэтому мероприятие на стадионе «Динамо» посетили очень много болельщиков и журналистов. Аудитория фанатов разделилась примерно пополам, но отличие в группе поддержки спортсменов все-таки было: Муху и Сороку поддерживала, в основном, младшая аудитория, а Коваля и Корзуна – старшая.

«Мы вместе с «Рухой» до этого не играли, так как я играю на PlayStation, а он – на Xbox. Сегодня взяли джойстики, попробовали: «побегали», «поразминались»…», - рассказал Виталий Муха

Динамовцев Максима Коваля и Никиту Корзуна знают все болельщики футбольного клуба, но их соперники - «Labotryas» и «RUHA» - являются не менее известными личностями среди поклонников киберспорта. Виталий Муха – чемпион Украины по игре в FIFA, первый в истории нашей страны киберспортсмен, выступающий под знаменами знаменитого футбольного клуба «Динамо» Киев, а Руслан Сорока – один из наиболее популярных геймеров в Украине. На ютуб-канал Руслана подписаны более 300 000 человек.

«Я думаю, будет интересно, жарко. Мы с Мухой сыграем 2 матча: первый мы должны выиграть, а во втором нас, похоже, «прибьют», - рассказал немного секретов перед батлом Руслан Сорока.

Коваль и Корзун, которые только недавно вернулись с предсезонных сборов в Австрии, рассказали, как готовились к матчу, где они были в роли аутсайдеров.

«После тренировок мы с Максом Ковалем готовились к этому батлу на PlayStation. По сравнению с этими ребятами (Виталием Мухой и Русланом Сорокой, - прим. Sport.ua), я – новичок в FIFA. Играю, когда есть свободное время, но это бывает редко…», - сообщил белорусский хавбек ФК «Динамо» Киев Никита Корзун.

Многие украинские футбольные клубы сейчас присматриваются к созданию своих киберспортивных команд. Возможно, их сдерживает тот факт, что наши клубы, кроме донецкого «Шахтера», не представлены в игре FIFA-17.

«Хотел бы поблагодарить всех присутствующих здесь. Спасибо, что пришли. Надеюсь, мы вас не разочаруем.

Я люблю много играть на приставке, даже жена злится на меня. Больше всего нравятся спортивные игры: FIFA, NHL NBA. Бывает на компьютере играю в Dota 2 и Counter-Strike», - сообщил Максим Коваль.

Максим Коваль, Виталий Муха и Никита Корзун

Hyperx Dynamo Battle состоял из трех матчей. В первом матче футболисты Максим Коваль и Никита Корзун играли против геймеров Виталия Мухи и Руслана Сороки. Каждая команда в этой игре сама выбирала себе клуб. Право выбирать первыми получили футболисты, которые остановили свой выбор на мюнхенской «Баварии». Геймеры, узнав выбор соперников, наверное, решили воспроизвести легендарный финал Лиги Чемпионов 1999 года, поэтому выбрали английский «Манчестер Юнайтед».

«Нужно, чтобы была команда с хорошей атакой, потому что у «Баварии» с обороной все в порядке», - прокомментировали свой выбор геймеры.

Первый матч начался довольно неожиданно: футболисты повели в счете, забив геймерам уже на 7 минуте встречи.

«Все, спасибо всем, до свидания!», - пошутил после забитого мяча имеющий опыт игр в FIFA Максим Коваль.

Далее геймеры без особых проблем забили 4 мяча подряд, и в конце встречи могли спокойно позволить себе «попижонить» в штрафной площадке соперника. Итог первого матча – 4:1 в пользу геймеров.

«Начали хорошо, а потом чуть-чуть «подсели». Судья судил не очень. У нас еще один момент был, а он остановил матч, - будем подавать апелляцию», - продолжал демонстрировать свое чувство юмора Максим Коваль.

Далее был сыгран матч-реванш с небольшой форой для футболистов: они по-прежнему могли выбрать себе любую команду, а вот геймерам досталась команда, которую для них выбрали зрители. И болельщики футболистов, и «тифози» геймеров хотели, чтобы Муха и Сорока сыграли за наиболее слабую команду, поэтому единогласно приняли решение – сборная Индии. Футболисты долго не могли определиться с командой, поэтому опытные в игре FIFA болельщики дали хороший совет - Classic XI — команда, в которую включены лучшие футболисты мира XX века по версии EA Sports.

В начале матча-реванша сразу стало понятно, что геймерам будет очень сложно, ведь Индия сильно уступала своим соперникам по всем характеристикам – особенно это было заметно в плане скорости футболистов. На 14 минуте геймеры не выдержали натиск на свои ворота, и пропустили мяч – классическая команда вышла вперед. Спустя 3 минуты футболисты могли удвоить свое преимущество в счете, но боковой судья поднял флаг – офсайд.

На протяжении всего матча футболисты контролировали игру, не давали приблизиться к своим воротам геймерам, поэтому последним оставалось только защищаться. Единственный голевой момент геймеров был на 72 минуте игрового времени встречи, когда «RUHA» не реализовал выход один на один, пробив мимо ворот.

Руслан «RUHA» Сорока и Виталий «Labotryas» Муха

В конце встречи футболисты могли поставить жирную точку в матче, но Максим Коваль, управляя легендарным Руди Феллером не реализовал удар с 11-метровой отметки. Итог реванша – минимальная победа футболистов – 0:1.

«Мы потренируемся еще играть Индией и, думаю, возьмем реванш», - прокомментировал поражение Виталий Муха.

После того, как футболисты почувствовали себя в роли геймеров, настала очередь последних испробовать свои силы в настоящем футболе: Виталию Мухе и Руслану Сороке нужно было набить мяч на ноге 15 и 20 раз соответственно, с чем геймеры с легкостью справились.

«Молодцы ребята, рад за вас. Я 20 не смогу набить», - прокомментировал Максим Коваль

В третьем матче сразиться с Ковалем и Корзуном выпал шанс болельщикам, которых с помощью жребия определили во время мероприятия. Ими стали фанаты киевского «Динамо» Валентин и Никита. Виталий Муха стал тренером команды болельщиков, а Руслан Сорока попробовал себя в роли киберспортивного комментатора.

«Я очень давно играю в FIFA. Также хотел бы сказать, что я являюсь фанатом «Динамо» Киев, активно поддерживаю клуб на выездах, а также на домашней трибуне. Сюда я попал через Hyperx сообщество в Facebook – увидел, что будет данное мероприятие, зарегистрировался – и оказался здесь», - сообщил Никита, выигравший возможность сразиться с футболистами любимого клуба.

Футболисты играли за «Атлетико» Мадрид, а болельщики назвались командой «Hyperx» и выбрали в FIFA туринский «Ювентус». На 22 минуте матча болельщики повели в счете (1:0), но на 40 минуте команда футболистов сравняла цифры на табло – 1:1. На 43 минуте управляющие «Ювентусом снова вышли вперед (2:1), забив шикарный гол дальним ударом, но уже на 45 минуте «Атлетико» восстановил паритет в счете, забив, казалось бы, гол в раздевалку – 2:2.

Коваль и Корзун расслабившись ждали перерыва, в то время, когда «Hyperx», не позволив соперникам даже коснуться мяча после развода забили еще один гол 3-2. Во втором тайме уставшие команды не смогли забить ни одного мяча, так что итог матча после первого тайма не изменился – 3:2 в пользу команды болельщиков – «Hyperx».

«Видно, что ребята умеют играть - они это показали», - прокомментировал поражение Никита Корзун.

Всем участникам Hyperx Dynamo Battle были вручены подарки от компании Hyperx.

«Чем больше таких мероприятий будет проводиться – тем больше люди будут узнавать о киберспорте, интересоваться им», - сообщил Руслан «RUHA» Сорока.

Во время Hyperx Dynamo Battle болельщики могли познакомиться и пообщаться с футболистами, киберспортсменами и журналистами, сделать совместное фото. Также для всех болельщиков был организован розыгрыш подарков от компании Hyperx, которые выиграли много фанатов.